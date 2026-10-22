老宅延壽第2梯最快明年1月開辦 公寓共用空間修1項就能申請

內政部「老宅延壽計畫」5月開放申請，目前已有21縣市開辦，累計受理1359件。內政部次長吳堂安今表示，相較都更，老宅延壽可更快改善居住環境，公寓共用空間只要修繕1項即可申請補助，另預估最快明年1月至5月由各縣市陸續公告第2梯次受理。

內政部今部務會報後記者會說明老宅延壽計畫辦理情形。吳堂安表示，目前已有21縣市開辦，申請諮詢超過2.6萬人次，受理1359件，其中透天住宅1285案、公寓74案。

目前公寓大廈及透天厝申請項目，包括增設昇降設備、外牆修繕、屋頂隔熱防水、室內無障礙及樓板整平等，申請補助經費從100萬元至1100餘萬元不等，約占總經費45%至62%，民眾也願意共同出資修繕。

吳堂安指出，中央與地方服務團已在全國舉辦近百場老宅延壽社區及客廳說明會，累計1.5萬人次參與。相較於都市更新，老宅延壽提供較快速的居住環境改善途徑，公寓共用空間只要修繕1項，就可以提出補助申請。

內政部指出，計畫開放受理僅數月，需要整合所有權人意見的公寓已有74件申請，目前也有許多社區已啟動或完成共識凝聚，並在服務團輔導下準備申請文件。

目前台北市第二波僅限公寓大廈申請，另包括宜蘭縣、嘉義市、新竹縣、新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、連江縣及澎湖縣仍持續受理。

至於第2梯次，內政部表示，後續將視今年各地方政府案件審查及核定情形，檢討經費配置，預估最快明年1月至5月，由各縣市陸續公告受理。

吳堂安也指出，民眾可先進行建物耐震評估及確認修繕需求；另可申請「私有住宅耐震弱層補強補助」，每案最高補助補強費用45%，上限450萬元；若經評估屬具有潛在危險疑慮的住宅，補助比例最高可提高至85%。