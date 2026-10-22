薔琵颱風逼近 北北基桃四市明日停班停課

薔琵颱風步步逼近，台北市政府依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，於晚上8時宣布23日各機關學校停止上班及上課。

中央氣象署已於22日11時30分發布薔琵颱風海上陸上颱風警報。依據氣象情資顯示，薔琵颱風路徑持續西偏，暴風圈恐將籠罩全台，預估22日入夜起至周六（24）日清晨為影響最顯著時期。由於外圍環流與東北季風交互作用影響，北部及宜蘭山區總雨量可能高達900毫米，中部山區總雨量亦上看400毫米。

薔琵颱風來襲，北北基桃宣布停班停課。台北市政府勞動局提醒，如遇颱風影響勞工出勤時，應注意出勤管理、工資給付及通勤安全，以保障勞工權益。針對颱風期間的出勤管理。

勞動局指出，依「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，勞工的工作地、居住地或正常上下班必經地區，經轄區首長通報停止辦公，致未能出勤，或雖未通報停止辦公，但確因颱風等天然災害阻塞交通，致延遲到工或未能出勤者，雇主不得視為曠工、遲到，或強迫以事假、特別休假等假別處理，也不得強迫補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分，並宜不扣發工資。

勞動局提醒，勞工應雇主要求出勤，當日工資應照給，並宜加給工資；如涉及延長工時、休息日或國定假日出勤，仍應依各該規定給付加班費。符合前述停班或交通受阻情形而仍要求勞工出勤者，雇主應提供通勤協助；勞工依原定通勤方式有困難，而有搭乘計程車必要時，雇主應支付相關費用。

勞動局強調，如確因天災、事變或突發事件，有繼續工作必要，雇主依勞動基準法第40條停止勞工例假、休息日或國定假日等假期，除應加倍發給工資外，並應於事後補假休息，且須於事後24小時內詳述理由，報請當地主管機關核備。雇主應事先釐清各日假別及出勤需求，兼顧營運與勞工安全，避免衍生勞資爭議。市民朋友如有相關勞動權益疑義，可向台北市政府勞動局洽詢，或透過台北市陳情系統反映。