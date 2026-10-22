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巴黎國際食品展匯聚全球買家 台灣36家業者拓商機

中央社／ 巴黎22日專電

巴黎國際食品展昨天落幕，今年除了台灣館之外另設台南館，目標是藉這場全球數一數二的專業食品展拓寬歐洲市場。駐法代表郝培芝說，食物能將人凝聚起來，創造新的合作機會。

巴黎國際食品展（SIAL Paris）10月17日至21日舉行，台灣館分為綜合區和飲料區，參展業者包括金門酒廠、幸鑫、紅櫻花、瓜瓜園、金利食安等，展出糖果餅乾、即食珍珠、醬料、米食、飲料、水產品及水果加工品等台灣代表性產品。

台灣館本週稍早舉辦集客活動，郝培芝、巴黎台灣貿易中心主任王郁苑、法國國民議會友台小組副主席馬蒂諾（Éric Martineau）等多人出席。

郝培芝致詞時表示，今年共36家業者設置41個攤位，充分展現台灣食品產業的多樣性和實力；她提到，台灣愛文芒果今年進軍法國市場獲得熱烈反應，也是台灣產品在法國以至整個歐洲商機增長的絕佳例證。

她說：「我深信，食物不只是產品，而是文化之間的橋梁，能將人們凝聚在一起，創造新的合作機會。」

王郁苑表示，巴黎國際食品展是全球食品產業齊聚、發掘新產品及建立商業聯繫的絕佳場合，台貿中心負有協助台灣企業連結國際市場的使命，歐洲正是台灣食品產業的重要市場之一，期許透過參展促進交流。

此外，台南市政府也設立台南館，台灣黃金蕎麥有限公司、云立森貿易有限公司、綠園牧場等品牌參展。

巴黎國際食品展成立62年，每2年舉行一次，是法國經銷商和大型國際採購商齊聚的盛會，估計近30萬名專業人士參觀。

巴黎 郝培芝 櫻花

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