K型經濟恐讓產業「強核心、弱底盤」 學者提兩大政策解方

K型經濟發展趨勢日益明顯，如何讓AI成長紅利擴散至傳統產業，成為政策重要課題。中經院第三研究所所長黃勢璋示警，若政府資源過度集中於高科技產業，恐形成「強核心、弱底盤」的發展風險。他提出兩大政策解方，一是整合跨部會輔導機制，依企業成長階段提供差異化資源；二是依產業特性及數位成熟度推動AI轉型，讓科技成長效益擴散至整體產業供應鏈。

黃勢璋在《經濟前瞻》第227期發表專文，引用中技社2026年統計指出，半導體產業約有34.2萬名就業人口，創造21.5%的GDP占比，人均月薪達11.5萬元；相較之下，工具機與機械業約有31.2萬名就業人口，GDP占比僅3.1%，人均月薪約6.1萬元；石化業則有39.8萬名就業人口，GDP占比4.6%，人均月薪約6.6萬元，凸顯科技與傳統產業在產值及薪資水準的顯著差距。

黃勢璋強調，傳統產業並非AI榮景的旁觀者，而是供應鏈不可或缺的參與者。包括半導體製程所需的特用化學材料、AI伺服器使用的金屬機殼與散熱結構，均仰賴傳統製造業提供。若政策資源持續向半導體及AI直接相關產業集中，卻忽略支撐其運作的材料、金屬製品、機械、化學等傳統產業，可能形成「強核心、弱底盤」的政策風險。

針對產業發展失衡，黃勢璋提出兩大政策解方。首先，政府應依企業成長階段規劃資源，並整合跨部會輔導服務，建立單一窗口。不同階段企業面臨的約束條件也不同，例如微型企業優先改善財務與基本數位能力，小型企業著重設備投資、人才及市場拓展，中型企業則強化技術升級與國際布局。

其次，應依產業特性及數位成熟度建立差異化AI導入機制，並將供應鏈關聯性納入政策資源配置。製造業可優先建立生產、品質及設備資料基礎，再逐步導入智慧排程、品質檢測；服務業則從顧客資料整合、需求預測及客服自動化切入。

黃勢璋認為，政策績效不能只看補助金額或AI導入家數，更應檢視生產效率、營運成本及品質改善等具體成效，並兼顧企業在整體供應鏈的戰略重要性，使政策思維從「提供補助」轉向「協助企業完成轉型」，避免AI榮景只集中於少數產業。