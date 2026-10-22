快訊

不斷更新／中颱薔琵來襲！嘉義縣等4縣市2地區放颱風假 23日停班停資訊看這

案件疑點重重…台女河口湖飯店遭割頸身亡 嫌犯疑是洗錢犯曾遭判刑

河口湖遇害台女背景曝光 父親是現任空勤總隊長！傳向立院請假趕赴日本

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院加速研擬TISA 2.0租稅優惠 投信投顧公會將推動優化商品與服務

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

行政院長卓榮泰22日於行政院會指示金管會及財政部，加速研擬台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）第二階段租稅優惠措施，成為建構退休儲蓄的第三支柱。

在TISA 2.0政策，每年於投資額度2.4萬元內，可享有在當年度綜合所得稅總額減除待遇。TISA 1.0將與新增租稅優惠的TISA 2.0雙軌並行，目標在2027年完成修法，並於2028年報稅適用。

對此政策，投信投顧公會理事長尤昭文特別表達歡迎並致誠摯謝意，感謝政府長期重視國人退休準備及資產管理產業發展，積極支持TISA制度推動。

投信投顧公會指出，面對人口高齡化及退休保障不足的挑戰，公會多年來持續倡議建立具租稅誘因的個人投資儲蓄制度，並積極與主管機關溝通，期盼透過政策引導，鼓勵國人及早規劃退休財務準備、養成長期紀律投資習慣。

此外，投信業者並透過提供手續費與經理費優惠，支持TISA第一階段制度的推動。制度上路以來，已順利引導民眾養成中長期投資的習慣，開戶人數已突破27萬人，且目前TISA累積資產規模超過216.4億元，展現民眾對退休理財的高度需求。

投信投顧公會指出，此次行政院指示加速研議第二階段租稅優惠，包括投資TISA享2.4萬元的免稅額度、符合條件之退休提領免稅及特殊情況彈性免稅等措施，對公會多年來推動TISA制度具有重要意義，也為完善我國退休保障第三支柱注入新動能。

投信投顧公會表示，全體投信投顧產業均深感責任重大，未來公會並將持續配合政策推動，協助會員公司優化商品與服務、深化投資人教育。

投信投顧公會期盼政府與產業攜手合作，讓TISA成為全民累積退休資產的重要工具，同時更期盼透過租稅優惠政策，鼓勵民眾持續投資及培養長期理財習慣，以達到長期累積積沙成塔的效果，為台灣亞洲資產管理中心發展奠定長遠基礎。

投信 行政院 商品

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

政院拍板TISA租稅優惠2.0 每年最高享2.4萬元免稅額

金管會宣布TISA租稅優惠 三種情況之下每年2.4萬免稅不追溯

TISA 基金好威 規模站穩百億

創新板投資人規模再擴大 近1500萬股民明年免簽風險預告書

相關新聞

慘！「一開門就賠1億利息」台電舉債達1.85兆 利息負擔323億元

台電22日表示，台電若無法拿到政府711億元撥補，台電財務愈形困難，同時又要持續進行電力建設。截至2026年8月底止台電借款達1.85兆元，一年利息負擔高達323億元，台電副總蔡志孟嘆：「一開門（營業）就賠錢」。

公寓只修一項也能領補助 國土署：老宅延壽沒管委會也可申請

公寓想申請老宅延壽補助，不必一次做滿多項工程。內政部22日表示，若不申請室內修繕，共用空間只修繕一項也可申請；沒有管委會的公寓，也可由住戶推派代表辦理，但仍須取得全體所有權人同意。

全台最大！漢翔「電力島」年省40%電費不斷電 上銀、矽品、寶成都來了

國內航太龍頭漢翔公司今在台中水湳廠區啟用「9MW/54MWh大型微電網（電力島）系統，並宣布全台最大規模的工業級表後儲能微電網正式投入營運，該系統斷電後能提供6小時電力，預估年省近40%能源成本，吸引上銀、矽品、寶成等多家高用電量大廠派員觀摩。

蔣萬安拋都更門檻降至50%能加速？國土署長：縮短審議才是關鍵

台北市長蔣萬安日前宣布，公辦都更第一階段意願門檻由75%降至50%，並針對特定區域大街廓都更，有條件提高基準容積率至300%。國土署署長蔡長展22日回應，降低門檻有助住戶提早了解都更，但要縮短整體時程，關鍵仍是加速審議；提高容積則須同步檢視道路、人口及車流負荷，避免衍生區域性問題。

管制戰略性高科技貨品出口 經濟部新增343個涉武擴活動實體

經濟部國際貿易署近日召開跨部會出口實體清單審查會議，基於防止武器擴散、國際制裁考量，今日新增伊朗、俄羅斯、墨西哥、阿拉伯聯合大公國、土耳其、中國大陸等343個實體及移除90個實體。

老宅延壽補助受理1,359件 明年最快1月再開放申請

老宅修繕補助明年還有機會申請。內政部22日表示，「老宅延壽計畫」預計最快明年1月至5月，由各縣市陸續公告第2梯次受理，並有意朝常態化編列預算方向推動，但須先檢視這兩年的執行成效，再研議後續補助重點及經費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。