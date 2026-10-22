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K型經濟表徵在哪？中經院示警三大層次逐步分化

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台灣經濟在AI浪潮帶動下高速成長，產業發展失衡的隱憂卻逐漸浮現。今年前九月科技產品出口占比已逼近八成，成長動能高度集中。中經院學者警示，從出口結構、技術導入到所得分配等三大層次，均可觀察到「K型分化」現象，若成長效益無法擴散至更多產業及中小企業，恐進一步削弱台灣整體經濟韌性。

財政部日前公布9月海關進出口貿易統計，今年前九月出口總額達6,615.5億美元，年增46.2%；其中，電子零組件及資通與視聽產品合計出口年增59.5%，成為推升整體出口的主要動能，且兩大科技產品占整體出口比重已達79%，逼近八成，凸顯出口成長動能高度集中於科技產業。

中經院第三研究所所長黃勢璋在《經濟前瞻》第227期發表專文指出，AI、高效能運算及雲端資料中心需求強勁，帶動台灣出口、生產與投資同步成長，但經濟成長果實並未均衡擴散，反而在出口結構、技術導入及所得分配等三個層次，呈現日益明顯的K型分化。

黃勢璋從出口結構觀察，台灣科技產品出口占比由2019年的47.6%，大幅提高至2025年的74.2%，六年間增加26.6個百分點；同期非科技產品出口比重則由52.4%降至25.8%。經濟部統計處資料亦指出，今年6月的出口表現中，資通與視聽產品及電子零組件分別年增72.3%及32.8%；相較之下，基本金屬與塑橡膠製品仍呈現負成長，反映出AI相關需求所帶動的出口榮景，尚未均衡擴散至所有產業。

即使在半導體產業內部，也面臨不同製程的競爭分化。黃勢璋引用市調機構TrendForce(2025)資料指出，中國大陸在全球成熟製程產能占比，將由2024年的33%提高至2027年的45%，成為全球成熟製程產能占比最高的國家；台灣則由42%降至37%。黃勢璋認為，台灣雖在先進製程及AI晶片供應鏈持續強化優勢，但成熟製程若未朝特殊應用發展，未來恐面臨價格競爭與產能重新配置壓力。

AI技術導入也呈現產業分化。根據人工智慧科技基金會（AIF）《2026台灣產業AI化大調查》，整體AI化指數由2025年的36.77分提高至2026年的46.32分，其中資通訊業達52.7分，但傳統製造業及零售貿易服務業僅43.87分及44.86分；資策會MIC調查也顯示，僅28%的製造業導入AI。經濟部《2025年中小企業白皮書》指出，僅7.4%的中小企業已導入或規劃導入AI。

黃勢璋認為，企業間的AI導入落差，未來恐進一步擴大生產力、獲利能力及市場競爭力差距，使部分傳統產業與中小企業陷入「景氣弱化、投資不足、轉型落後、競爭力下降」的惡性循環。

產業差距也反映在所得分配。黃勢璋引用主計總處統計，受僱人員報酬占GDP比重由1992年的51.06%，下降至2024年的43.1%；同期企業營業盈餘占比則由29.49%提高至35.06%，從台股加權指數市值權重來看，前十大上市公司合計占比約62%；其中，台積電（2330）單一公司即達44.78%。

黃勢璋認為，台灣當前面臨的已不只是景氣好壞問題，而是成長動能、產業競爭力及所得分配的結構性分化。未來經濟政策不能只著重維持AI與半導體的領先優勢，更應促使AI帶動的生產力提升效益擴散至傳統產業及中小企業，縮小產業發展落差，才能在維持經濟成長的同時，兼顧產業韌性與繁榮共享。

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