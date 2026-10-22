年省四成能源成本 漢翔9MW/54MWh電力島正式啟用

漢翔22日於台中水湳廠區舉行「9MW/54MWh大型微電網(電力島)系統啟用典禮」，宣告全台最大的工業級表後儲能微電網正式投入運轉。立法院楊瓊瓔委員、何欣純委員辦公室、廖偉翔委員、美國在台協會商務官Jing Liu、經濟部主任秘書莊銘池、經濟部國營司副司長劉起孝、台中市議會黃馨慧議員、台中市經發局副局長林敏棋、中科管理局局長許茂新等貴賓均到場見證此重要階段成果。

電力島可視為一座小型電廠，除了搭配台電表後儲能外，亦可整合風力、太陽光電、緊急發電機及大容量電池儲能系統(BESS)，並導入漢翔自主研發的能源管理系統(EMS)與微電網控制技術，具備「孤島運轉、智慧調度、多層次安全防護、自主供電」四項核心能力。

電力島也能創造經濟效益，離峰充電、尖峰放電的「削峰填谷」策略，透過智慧化動態需量與負載追隨功能，微電網可整合調控廠內風、光、儲能系統，以支撐生產用電力，尖峰時段改用預先備存的電力，電費支出結構將能獲得可觀的優化。依台電現行生產批次電價架構，夏季尖峰與離峰電價每度差達9.29元，在電力島的輔助下，評估每年可節省能源成本近40%。

當外部電網異常，電力島迅速切換至孤島運轉模式，改由儲能系統支撐生產負載，提供全廠區最高6小時的備援彈性。此時，能源管理系統即時掌握用電需求、電池狀態等資訊，予以智慧調度，兼顧供電穩定與使用效率；安全方面，則有電池管理、熱管理、電氣保護及消防監控等多層次防護。待外部電網恢復，系統確認各條件符合要求，再平穩回併市電。實測過程中，廠內生產設備均能正常運作，將停電衝擊降至最低。

賴總統於本月國慶演說中指出，面對能源與氣候挑戰，政府將以穩定供電、能源安全及淨零轉型為目標，推動多元綠能、儲能、節能與電網強韌建設。並強調，能源政策必須建立在安全、專業和責任之上。漢翔董事長曹進平今日表示，電力島正是呼應國家韌性能源理念的具體實踐。降低用電成本的同時，還能提升電網波動及突發狀況的應變能力。漢翔從自身用電需求出發，以自有場域驗證效益，希望為產業提供可信、可用、好用的能源解決方案。

漢翔同時是精密製造用電戶與能源系統整合者，從自身生產需求出發，將航太產業累積的安全管理、電控整合及可靠度工程經驗導入微電網設計。自2021年起跨足儲能，累積表前、表後及台電微電網等多個儲能案場的工程整合建置經驗；2023年起投入開發核心技術，率先實現了調頻備轉、即時備轉及削峰填谷等多種應用；2025年啟用具備2MW/2.7MWh規模的示範案場；同年11月，9MW/54MWh大型案場動土，不到一年即正式上線啟用，展現漢翔的工程整合與系統建置能力，向各潛在客戶證明能以高效率的方式導入電力島。

電力島目前正由「自有場域實證」邁向「市場化應用」，目標客群包括大型工業用戶、AI資料中心、大型醫療院所、國家戰略及公用事業等場域。漢翔將逐步拓展國內外市場，為客戶提供一站式能源整合服務，也為能源轉型及供電韌性提供更多選擇。