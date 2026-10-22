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管制戰略性高科技貨品出口 經濟部新增343個涉武擴活動實體

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照
經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照

經濟部國際貿易署近日召開跨部會出口實體清單審查會議，基於防止武器擴散、國際制裁考量，今日新增伊朗、俄羅斯、墨西哥、阿拉伯聯合大公國、土耳其、中國大陸等343個實體及移除90個實體。

國貿署定期召開跨部會審查會議，討論更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單。相關更新作業係依貿易法第13條授權，主要參考聯合國安全理事會及友盟國家的制裁與管制名單，迄今已有逾11660個實體與個人列入該名單。

國貿署表示，國內廠商倘欲出口予我國出口實體名單中受管制實體，應事先取得國際貿易署核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，始得憑證出口，海關將協助執行邊境攔查，倘有業者在未經許可擬出口實體名單之對象，海關將不予放行。

國貿署提醒，廠商務必遵守出口管制規範，善盡企業查證之義務，謹慎評估交易風險，以避免涉入武擴活動，國貿署也將持續辦理宣導說明會，協助業者瞭解出口管制規範。

經濟部 科技 戰略

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