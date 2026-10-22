經濟部更新戰略性高科技貨品出口實體管制清單 新增納管343個

公寓想申請老宅延壽補助，不必一次做滿多項工程。內政部22日表示，若不申請室內修繕，共用空間只修繕一項也可申請；沒有管委會的公寓，也可由住戶推派代表辦理，但仍須取得全體所有權人同意。

2026-10-22 17:20