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跨境網購防踩雷 台北關加強稽查醫材、肉製品及電子煙

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

跨境網路購物日益普及，民眾透過海外網站購買商品更加便利，但台北關提醒，部分貨品涉及輸入管制、檢疫或其他法規限制，並非下單購買就能順利進口，民眾跨境網購前，應先確認商品是否符合我國輸入規定，特別是醫療器材、動植物檢疫品及管制物品等，切勿因不熟悉法規而違規輸入，面臨裁罰甚至刑事責任。

台北關表示，民眾跨境網購應特別留意幾類常見的違規風險。首先是「醫療器材類商品」，包括玻尿酸、美容儀、除毛儀及輪椅等，購買前應確認相關輸入規定，避免因商品涉及醫療器材管理規範而違規。其次是「動植物檢疫品」，例如植物種子及含肉製品等，這類商品可能涉及檢疫管制，民眾不可因商品在海外網站販售，就認為可以直接寄送進口。

此外，加熱菸、電子煙及仿冒品等管制物品，也是跨境網購時應特別注意的品項。台北關提醒，民眾在選購海外商品時，不能只關注商品價格、款式及運費，更應事先了解貨品是否受到輸入限制，以及是否須符合相關規定，以免商品寄抵國境後，因涉及違規而衍生後續處理問題。

為維護國人健康與安全，台北關近期將針對這些貨品加強稽查。若查獲違規輸入情形，將依相關規定函送主管機關裁處，或移送刑事偵辦。台北關呼籲，民眾切勿抱持僥倖心態，也不要因為商品能在網路上購買，就忽略我國相關法令要求。

台北關建議，民眾跨境網購應把握「先查規定、再下單」原則，善用財政部關務署「關港貿單一窗口」網站，依序進入「通關服務／免證查詢服務／其他相關查詢／（GC473）貨品輸出入規定查詢」，確認商品的輸入規定，也可進一步查詢相關主管機關網站，了解適用的管制要求。透過事前查詢與確認，才能降低違規風險，避免因不熟悉規定而受罰，共同維護安全、便捷的通關環境。

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