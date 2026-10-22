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公寓只修一項也能領補助 國土署：老宅延壽沒管委會也可申請

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部今日召開部務會議後記者會，針對老宅延壽推動進度進行說明。記者胡順惠／攝影
內政部今日召開部務會議後記者會，針對老宅延壽推動進度進行說明。記者胡順惠／攝影

公寓想申請老宅延壽補助，不必一次做滿多項工程。內政部22日表示，若不申請室內修繕，共用空間只修繕一項也可申請；沒有管委會的公寓，也可由住戶推派代表辦理，但仍須取得全體所有權人同意。

內政部今日召開部務會議後記者會，針對老宅延壽推動進度進行說明。國土署都更組組長王武聰在會上指出，老宅延壽計畫目前受理1,359件申請，其中公寓74件，遠少於透天住宅的1,285件，主要是公寓涉及多名所有權人，即使只有五戶，也須協調修繕項目及費用分攤，不見得每戶都能立即達成共識。

王武聰說明，公寓若不申請室內修繕，共用空間並沒有必須申請三項以上的限制，民眾可以依需求選擇改善項目。沒有成立管委會也能申請，例如八戶公寓可推派一名代表辦理，但仍須取得全體所有權人同意。

王武聰以北部一棟五戶公寓為例，住戶申請樓梯間、建築物立面、違建拆除及屋頂防水隔熱等四項工程，未申請室內修繕，總工程經費500萬元，申請補助300萬元。

另一棟五戶公寓，則申請增設電梯等八項共用空間改善，加上五戶室內修繕，總工程經費1,900萬元，申請補助約1,100萬元。透天住宅也有申請案例，中南部一件透天住宅辦理立面、屋頂防水、管線及無障礙設施等改善，總工程經費200萬元，申請補助100萬元。

至於增設電梯遇到一樓住戶反對，王武聰分享，過去曾透過協調費用分攤，例如一樓不出錢、由較有使用需求的樓上住戶負擔，對一樓住戶也會增加坪數，其實是另外一種利多，但仍須由住戶自行協商。

王武聰提醒，民眾可先完成建物耐震評估、確認修繕需求，再選擇改善方式。若有結構安全疑慮，也可評估申請「私有住宅耐震弱層補強補助」，每案最高補助補強費用45%、上限450萬元；符合潛在危險疑慮條件者，補助比例最高可提高至85%。

已有北部公寓8項全部申請，補助經費1,100萬元拿好拿滿。內政部／提供
已有北部公寓8項全部申請，補助經費1,100萬元拿好拿滿。內政部／提供

公寓 管委會 老宅

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