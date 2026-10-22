快訊

不斷更新／中颱薔琵來襲！嘉義縣等4縣市2地區放颱風假 23日停班停資訊看這

案件疑點重重…台女河口湖飯店遭割頸身亡 嫌犯疑是洗錢犯曾遭判刑

河口湖遇害台女背景曝光 父親是現任空勤總隊長！傳向立院請假趕赴日本

聽新聞
0:00 / 0:00

老宅延壽補助受理1,359件 明年最快1月再開放申請

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國土署都更組組長王武聰針對老宅延壽推動進度說明。記者胡順惠／攝影
國土署都更組組長王武聰針對老宅延壽推動進度說明。記者胡順惠／攝影

老宅修繕補助明年還有機會申請。內政部22日表示，「老宅延壽計畫」預計最快明年1月至5月，由各縣市陸續公告第2梯次受理，並有意朝常態化編列預算方向推動，但須先檢視這兩年的執行成效，再研議後續補助重點及經費。

內政部召開部務會報後記者會，次長吳堂安表示，目前已有21縣市開辦，累計諮詢超過2.6萬人次，受理1,359件申請，其中透天住宅1,285件、公寓74件。金門縣預計11月4日開辦，屆時全國22縣市都將啟動受理。

各縣市申請量以台南市357件最多，其中352件為透天住宅；公寓申請則以新北市27件最多，新北整體受理122件，其餘95件為透天住宅。

國土署署長蔡長展說明，今年包含委託專業團隊等勞務費用，預算約17億元，其中住宅修繕補助約11.5億元；明年度預算約34.5億元。各縣市公寓與透天的經費配置，會依當地住宅型態分配，後續再視案件審查、核定及第2梯次申請情形調整。

國土署都更組組長王武聰指出，公寓涉及多名所有權人，整合意見需要時間，因此會保留部分補助額度，並由地方服務團協助溝通，讓今年尚未完成整合的社區，有機會在明年提出申請。

至於申請後多久能領到補助，蔡長展表示，案件核准後仍須施工，完工後才能請款，時間依工程複雜程度而異，整體預計於2028年完成執行及核銷。補助款由中央支應，地方政府不必另編配合款，但民眾仍須負擔自籌款。

對於未來是否常態化，蔡長展表示，內政部已有此方向，但仍須評估地方政府與專業團隊的執行量能、補助公平性及對都市更新的效益，再向行政院報告、爭取續編預算。

老宅 補助 金門

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔣萬安拋都更門檻降至50%能加速？國土署長：縮短審議才是關鍵

議員追問是否支持長者健保中央埋單 周春米批立院修法「貽笑國際」

退休爸把房給哥哥、地送妹妹 地價稅竟從5千跳到2萬5

教育部補助校事會議教師法律諮詢 同一事件每人3萬為原則

相關新聞

慘！「一開門就賠1億利息」台電舉債達1.85兆 利息負擔323億元

台電22日表示，台電若無法拿到政府711億元撥補，台電財務愈形困難，同時又要持續進行電力建設。截至2026年8月底止台電借款達1.85兆元，一年利息負擔高達323億元，台電副總蔡志孟嘆：「一開門（營業）就賠錢」。

公寓只修一項也能領補助 國土署：老宅延壽沒管委會也可申請

公寓想申請老宅延壽補助，不必一次做滿多項工程。內政部22日表示，若不申請室內修繕，共用空間只修繕一項也可申請；沒有管委會的公寓，也可由住戶推派代表辦理，但仍須取得全體所有權人同意。

全台最大！漢翔「電力島」年省40%電費不斷電 上銀、矽品、寶成都來了

國內航太龍頭漢翔公司今在台中水湳廠區啟用「9MW/54MWh大型微電網（電力島）系統，並宣布全台最大規模的工業級表後儲能微電網正式投入營運，該系統斷電後能提供6小時電力，預估年省近40%能源成本，吸引上銀、矽品、寶成等多家高用電量大廠派員觀摩。

蔣萬安拋都更門檻降至50%能加速？國土署長：縮短審議才是關鍵

台北市長蔣萬安日前宣布，公辦都更第一階段意願門檻由75%降至50%，並針對特定區域大街廓都更，有條件提高基準容積率至300%。國土署署長蔡長展22日回應，降低門檻有助住戶提早了解都更，但要縮短整體時程，關鍵仍是加速審議；提高容積則須同步檢視道路、人口及車流負荷，避免衍生區域性問題。

管制戰略性高科技貨品出口 經濟部新增343個涉武擴活動實體

經濟部國際貿易署近日召開跨部會出口實體清單審查會議，基於防止武器擴散、國際制裁考量，今日新增伊朗、俄羅斯、墨西哥、阿拉伯聯合大公國、土耳其、中國大陸等343個實體及移除90個實體。

老宅延壽補助受理1,359件 明年最快1月再開放申請

老宅修繕補助明年還有機會申請。內政部22日表示，「老宅延壽計畫」預計最快明年1月至5月，由各縣市陸續公告第2梯次受理，並有意朝常態化編列預算方向推動，但須先檢視這兩年的執行成效，再研議後續補助重點及經費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。