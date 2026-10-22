全台最大！漢翔「電力島」年省40%電費不斷電 上銀、矽品、寶成都來了

國內航太龍頭漢翔公司今在台中水湳廠區啟用「9MW/54MWh大型微電網（電力島）系統，並宣布全台最大規模的工業級表後儲能微電網正式投入營運，該系統斷電後能提供6小時電力，預估年省近40%能源成本，吸引上銀、矽品、寶成等多家高用電量大廠派員觀摩。

漢翔董事長曹進平表示，「電力島」是漢翔響應國家能源政策與韌性電網理念的具體實踐，除了搭配台電表後儲能外，系統可整合風力、太陽光電、緊急發電機與大容量電池儲能系統（BESS），並導入漢翔自主研發的能源管理系統（EMS）與微電網控制技術，兼具「孤島運轉、智慧調度、多層次安全防護、自主供電」四大核心能力。

曹進平指出，若遇突發停電，「電力島」能迅速切換為孤島模式，無縫接軌支撐全廠運作6小時，且實測顯示所有生產設備完全不受影響；利用台電現行生產批次電價的夏季尖離峰每度 9.29 元價差，電力島能在離峰時段充電、尖峰時段放電，成功改善廠區電費結構，預估每年能為漢翔省下近 40% 的能源成本。

啟用典禮現場冠蓋雲集，包含上銀、矽品、寶成等大廠皆派員出席。曹進平對此表示，這些企業都是對電力需求大、對電力品質依賴度高的潛在客戶，漢翔先透過自有的水湳場域實證與示範，展現實際運作數據與成效，「只要大家有信心之後，我們自然就會被選到。」至於是否有機會與半導體龍頭台積電合作？曹進平坦言，「不排除任何可能性」。

漢翔說明，漢翔2021年起跨足儲能領域，從動土到完工不到一年，展現強大的工程整合實力。漢翔強調，在完成自有場域驗證後，未來將正式走向「市場化應用」，鎖定大型工業用戶、AI 資料中心、大型醫療院所以及國家戰略與公用事業，提供一站式能源整合服務，為公司挹注全新營運成長動能。

漢翔董事長曹進平說明，漢翔電力島系統啟用後，預估每年省下近40%的能源成本。記者趙容萱／攝影

漢翔公司今在台中水湳廠區舉辦「9MW/54MWh大型微電網（電力島）系統」啟用典禮。記者趙容萱／攝影