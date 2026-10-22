黃志芳籲補齊主權基金拼圖 助台灣掌握AI產業主導權

外貿協會董事長黃志芳表示，半導體、AI及能源是全球最重要的3大關鍵產業，台灣兼具產業優勢與發展機遇，若能補上主權基金這塊關鍵拼圖，有助於將產業優勢轉化為國際通路與產業主導權，進而參與重塑全球產業新秩序。

黃志芳今天出席Deloitte半導體CxO領袖交流論壇，他於演講時點出，半導體、AI、能源是目前全世界最重要的3大關鍵產業，且彼此緊密相連，半導體與AI的關係眾所皆知，能源則可決定AI能走多快、走多遠。

黃志芳指出，台灣半導體、AI的產業實力不在話下，能源方面，近期有電力業者告訴他「地緣政治為我們台灣電力業者打開前所未有的機會之窗」，因過去中國紅色供應鏈布局全球，台灣電力業者難以競爭，如今隨著地緣政治局勢變化，非紅供應鏈需求興起，為台灣業者打開歐美市場。

AI浪潮席捲全球，讓台灣罕見衝出雙位數經濟成長的亮眼表現。黃志芳提醒，台灣應把握機會，將自身地位從AI伺服器供應鏈升級為AI基礎設施整體解決方案的提供者，並整合半導體、AI產業優勢，同時打造電力國家隊，輸出整體製造解決方案。

不過黃志芳認為，台灣產業界仍缺全球布局的關鍵拼圖，也就是主權基金。

黃志芳表示，主權基金可協助掌握國際資本市場與產業科技的話語權，若能透過主權基金直接投資國際客戶，台灣不僅能為客戶代工，也可成為股東之一，進一步參與決策、掌握資訊。

黃志芳強調「主權基金真的太重要」，可以把台灣強大的製造優勢轉化為科技優勢，進而掌握國際通路與主導權，形同台灣產業全球布局最重要的夥伴與引路人。

黃志芳認為，如果能夠結合台灣的產業科技實力與國家資本（主權基金），台灣將能從代工與供應鏈管理者，升級為全球產業秩序的參與設計者。

另外，黃志芳提醒，AI固然帶來龐大商機，但全球經濟成長動能已高度集中於AI投資，產業快速成長與投資泡沫風險並存。他引用國際貨幣基金（IMF）的警告，市場應注意大型雲端服務供應商（CSP）相互投資、財務槓桿及循環訂單的潛在風險，「如果他們下修兩成CapEx（資本支出），我們能頂得住壓力測試嗎？這是我們要問自己的問題」。