蔣萬安拋都更門檻降至50%能加速？國土署長：縮短審議才是關鍵

台北市長蔣萬安日前宣布，公辦都更第一階段意願門檻由75%降至50%，並針對特定區域大街廓都更，有條件提高基準容積率至300%。國土署署長蔡長展22日回應，降低門檻有助住戶提早了解都更，但要縮短整體時程，關鍵仍是加速審議；提高容積則須同步檢視道路、人口及車流負荷，避免衍生區域性問題。

蔡長展在內政部部務會報後記者會表示，將公辦都更第一階段門檻降至50%，就像把原本較窄的門開大，讓民眾能更快進來，但進門後仍須完成整合，才能繼續往前走。

他說，降低門檻可讓住戶提早接觸財務、法律、營造及權利分配等諮詢，了解都更涉及的事項，確實有其好處，但不代表後續程序就能直接加快。

蔡長展指出，都更涉及不同專業，審議往往耗時甚久，以國家住都中心推動的公辦都更為例，從推動到完成，幾乎都要十年以上。因此，真正要加速都更，仍須縮短審議時間，並處理案件停滯的問題。

他表示，有些案件因住戶談不攏，或在權利變換階段有人改變意見，就擱置四、五年，成為不再推進的「僵屍都更」。這次《都市更新條例》修法，將納入審議程序簡化、監督及管考機制，也將建立公部門介入機制，避免案件長期停擺、影響住戶權益。

至於台北市針對基地面積達3,000平方公尺、位於水岸或捷運場站周邊等特定區域，有條件提高基準容積率至300%，蔡長展表示，這類措施適用範圍較具局部性，對都市環境改造仍有誘因，但須留意增加容積後的周邊承載能力。

蔡長展提醒，台北市部分道路並不寬，若提高基準容積後，再疊加都更及提供公益設施等容積獎勵，可能增加區域人口與車流，衍生交通及環境負荷問題，仍須經地方都市計畫委員會討論、檢視。

他強調，中央並非反對台北市的措施，而是認為推動都更的同時，也須一併考量周邊環境及公共設施能否負荷。