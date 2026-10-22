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淨零轉型拚綠色就業 政府將培育1.6萬人次綠領人才

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

淨零轉型帶動綠色人才需求，政府加速擴大綠領人才培育。國發會22日召開第146次委員會議，聽取環境部「公私協力培育綠領人才推動情形與未來展望」報告，未來將透過跨部會合作與民間資源整合，培育1.6萬人次綠領專業人才，並建立專業能力鑑定制度，盼帶動民間投資及綠色就業。

環境部指出，2025年起推動綠領人才培育資源整合服務，與民間人力銀行合作，每年兩次發布「綠領人才就業趨勢報告」，分析企業用人需求與各產業綠領職缺趨勢，並攜手全台38所大學成立「淨零綠領人才培育聯盟」，2025年開始推動48小時培訓課程，截至今年9月已培訓逾3,643名學員。另建置「綠領人才資訊平臺」，提供一站式資訊服務，回應產業綠領人才需求並提升培訓與證照品質。

為確保台灣在淨零轉型的進程中，擁有充足且優質的綠領人力資本，行政院已於今年2月核定環境部「 綠領人才公私協力培育計畫」，建立常態性綠領人才供需預測機制，培育16,000人次專業人才，推動具公信力之綠領專業能力鑑定制度；開發符合產業趨勢之綠領專業課程；建立常態化之公私協力人才培育模式；辦理國際級交流研討會或論壇，並加強簽署國際綠領人才培育或技術合作協議。

國發會主委葉俊顯表示，環境部推動「綠領人才公私協力培育計畫」，對於擴大培育綠領專業人才，協助政府執行淨零轉型相關計畫，帶動民間相關投資，促進經濟成長，創造綠色就業，達成淨零轉型的目標，均極具戰略意義。

葉俊顯指出，請環境部持續進行既有淨零人力的培育機制，並應落實淨零公正轉型「彌補轉型落差、確保不遺落任何人」的核心理念，優先考量受衝擊產業勞工、傳統產業、中小企業或原鄉偏鄉等轉型過程易受衝擊或被忽視的弱勢族群，以確保公正轉型精神真正落實。

此外，國發會委員會議也聽取「中興新村活化與創新聚落再生」報告。國發會指出，行政院已投入15.34億元推動「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫（112年至116年）」，包含道路及公共設施改善、歷史建築修復等，其中智慧綠能路燈節電率達75%。目前已核配220戶宿舍，帶動約660名常住人口，地方創生育成村則累計培育265組創業團隊。

配合國立中興大學南投分部大學城建置，行政院另投入40.21億元，推動循環經濟、能源材料與環境永續、數據與人工智慧等專業學院及相關設施建置，目前已為南核心引進約250名常住人口。國發會表示，未來將持續攜手中央各部會、南投縣政府、中興大學及地方團隊，完善聚落機能、吸引人才與產業進駐，讓中興新村成為兼具文化特色、創新能量與永續價值的發展基地，並為南投地方發展及永續共榮樹立新典範。

淨零 綠色 環境部

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