碳費、ETS雙軌上路 企業碳資產管理不能等

台灣在邁向2050淨零碳排的道路上，正積極推動碳定價機制。環境部已於2025年使碳費上路，並規劃於2028年試行台灣碳交易機制（TW-ETS），形成「碳費與ETS雙軌並行」的制度。

在亞洲主要國家中，台灣的碳定價起步較晚。現行碳費一般費率為每噸300元新台幣，而面對2030年後的碳價預估，高低價差可能落在每噸38.1至57.1美元之間。對於首期涵蓋的前十大排碳大戶（如台塑石化、中鋼、台積電等）而言，若採用一般費率將帶來沉重的財務壓力。例如中鋼若採一般費率，碳費負擔高達54億元，若透過優惠費率與高碳洩漏風險（CL）係數調整，則可顯著降低成本。

面對未來ETS的總量管制與碳價攀升，企業的營業成本與淨利將面臨嚴峻侵蝕。因此，在TW-ETS試行前的這兩年，企業應積極建立因應對策：包含將內部碳定價（ICP）對接市場價格、試算配額缺口、備妥可查驗的MRV數據，以及參與官方的模擬演練。唯有提早布局碳資產管理，才能在雙軌制度與國際碳邊境調整機制（CBAM）的衝擊下維持市場競爭力。