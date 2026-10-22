砸572億元升級商港 國發會通過交通部五年建設計畫

因應全球供應鏈重組、淨零轉型及極端氣候衝擊，台灣商港將迎來新一波建設升級。國發會22日召開第146次委員會議，審議通過交通部陳報的「國際商港整體規劃及發展計畫（116~120年）」與「國內商港整體規劃及發展計畫（116~120年）」，預計投入總經費572.65億元，推動國際與國內商港多項建設。

國發會表示，面對國際海運市場變遷、全球供應鏈重組、淨零排放及極端氣候等挑戰，交通部每五年滾動檢討商港發展計畫，本次以「商港整體發展規劃」作為上位指引，確立國家戰略樞紐港、區域門戶港及地方核心港等不同定位，朝向多元業務發展、智慧先進及永續韌性的港口邁進。

根據規劃，國際商港未來五年將推動34項實質建設，其中包含14項延續性計畫及20項新興計畫，總經費需求477億元，為整體商港建設的主要投資項目。

國際商港部分，以「以永續、智慧升級成為多元且具新價值之港口」為發展目標，透過導入人工智慧（AI）及相關科技應用，提升港口作業效率，並推動港區能源轉型及淨零碳排政策，強化港埠營運效能。

為因應氣候變遷衝擊，將特別提升碼頭防護標準與災害迅速疏運復原能力，確保國家海運門戶營運不中斷；並配合國家政策推動港區圍堤造地工程，兼顧土石方收容與港埠發展需求。

國內商港方面，規劃範圍涵蓋布袋、澎湖、金門及馬祖等四處港口，未來五年將推動77項建設，其中包含24項延續性計畫及53項新興計畫，總經費為95億元。

相較國際商港以智慧化及提升國際競爭力為主軸，國內商港更著重民生運輸及觀光發展。國發會表示，將透過改善離島港埠基礎設施、優化客貨運機能，提升海運服務品質及觀光量能，並結合跨部會資源，帶動離島地區經濟與在地產業發展。

國發會主委葉俊顯表示，商港不僅是我國對外貿易與離島運輸的核心命脈，面對全球供應鏈重組、淨零轉型與極端氣候等多重挑戰，交通部及相關執行單位應緊扣商港長期發展願景加速落實計畫。

葉俊顯強調，除了加速推進智慧港口與淨零轉型外，亦需特別提升極端氣候防護與災害迅速復原之韌性；同時，對於離島建設與跨部會合作計畫，更應建立緊密協調機制，確保各項計畫如期如質完成，全面強化台灣港埠的國際競爭力與營運韌性。