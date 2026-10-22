快訊

中職／G5先發公布！龍隊蔣銲拚封王、兄弟背水一戰推伍立辰初登板

公股投信「四合一」拍板 第一金持股50.3%掌主導權

與盧秀燕竹北開講前夕突遭搜索！吳子嘉批「司法追殺」絕食拒交保

聽新聞
0:00 / 0:00

砸572億元升級商港 國發會通過交通部五年建設計畫

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

因應全球供應鏈重組、淨零轉型及極端氣候衝擊，台灣商港將迎來新一波建設升級。國發會22日召開第146次委員會議，審議通過交通部陳報的「國際商港整體規劃及發展計畫（116~120年）」與「國內商港整體規劃及發展計畫（116~120年）」，預計投入總經費572.65億元，推動國際與國內商港多項建設。

國發會表示，面對國際海運市場變遷、全球供應鏈重組、淨零排放及極端氣候等挑戰，交通部每五年滾動檢討商港發展計畫，本次以「商港整體發展規劃」作為上位指引，確立國家戰略樞紐港、區域門戶港及地方核心港等不同定位，朝向多元業務發展、智慧先進及永續韌性的港口邁進。

根據規劃，國際商港未來五年將推動34項實質建設，其中包含14項延續性計畫及20項新興計畫，總經費需求477億元，為整體商港建設的主要投資項目。

國際商港部分，以「以永續、智慧升級成為多元且具新價值之港口」為發展目標，透過導入人工智慧（AI）及相關科技應用，提升港口作業效率，並推動港區能源轉型及淨零碳排政策，強化港埠營運效能。

為因應氣候變遷衝擊，將特別提升碼頭防護標準與災害迅速疏運復原能力，確保國家海運門戶營運不中斷；並配合國家政策推動港區圍堤造地工程，兼顧土石方收容與港埠發展需求。

國內商港方面，規劃範圍涵蓋布袋、澎湖、金門及馬祖等四處港口，未來五年將推動77項建設，其中包含24項延續性計畫及53項新興計畫，總經費為95億元。

相較國際商港以智慧化及提升國際競爭力為主軸，國內商港更著重民生運輸及觀光發展。國發會表示，將透過改善離島港埠基礎設施、優化客貨運機能，提升海運服務品質及觀光量能，並結合跨部會資源，帶動離島地區經濟與在地產業發展。

國發會主委葉俊顯表示，商港不僅是我國對外貿易與離島運輸的核心命脈，面對全球供應鏈重組、淨零轉型與極端氣候等多重挑戰，交通部及相關執行單位應緊扣商港長期發展願景加速落實計畫。

葉俊顯強調，除了加速推進智慧港口與淨零轉型外，亦需特別提升極端氣候防護與災害迅速復原之韌性；同時，對於離島建設與跨部會合作計畫，更應建立緊密協調機制，確保各項計畫如期如質完成，全面強化台灣港埠的國際競爭力與營運韌性。

國發會 交通部 極端氣候

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

卓榮泰拍板永續政策綱領修正 增設循環經濟專案小組

政院拍板152億打造智能韌性農業 盼緩解缺工、轉向大數據精準生產

抗極端氣候！台南布建542處水情監測 強化城市防災韌性

MSC地中海郵輪攜手夥伴啟動沖繩那霸港新郵輪碼頭航廈建設

相關新聞

全台最大！漢翔「電力島」年省40%電費不斷電 上銀、矽品、寶成都來了

國內航太龍頭漢翔公司今在台中水湳廠區啟用「9MW/54MWh大型微電網（電力島）系統，並宣布全台最大規模的工業級表後儲能微電網正式投入營運，該系統斷電後能提供6小時電力，預估年省近40%能源成本，吸引上銀、矽品、寶成等多家高用電量大廠派員觀摩。

老宅延壽補助受理1,359件 明年最快1月再開放申請

老宅修繕補助明年還有機會申請。內政部22日表示，「老宅延壽計畫」預計最快明年1月至5月，由各縣市陸續公告第2梯次受理，並有意朝常態化編列預算方向推動，但須先檢視這兩年的執行成效，再研議後續補助重點及經費。

蔣萬安拋都更門檻降至50%能加速？國土署長：縮短審議才是關鍵

台北市長蔣萬安日前宣布，公辦都更第一階段意願門檻由75%降至50%，並針對特定區域大街廓都更，有條件提高基準容積率至300%。國土署署長蔡長展22日回應，降低門檻有助住戶提早了解都更，但要縮短整體時程，關鍵仍是加速審議；提高容積則須同步檢視道路、人口及車流負荷，避免衍生區域性問題。

台電吸收民生用電逾760億 12月電價怎麼調？台電指「這產業」多負擔

今年10月電價暫緩調整，政院撥補台電711億能否到手，攸關12月電價費率審議會討論。台電22日說明，因中東戰爭推升天然氣價格飆漲，台電估計全年民生用電吸收逾760億元，盼爭取撥補預算挹注。至於未來電價走向，台電表示，較有能力的外銷產業確實要多負擔一點。

喊話支持政府撥補 台電：若無撥補累虧恐逾4200億元 逼近歷史高點

行政院已拍板年度追加預算案，編列711億元預算撥補台電，以因應國際燃料價格飆漲與中東戰事導致的天然氣成本增加，協助健全台電財務及穩定民生物價。台電今日表示，如果沒有拿到預算，台電財務會愈加困難，舉債規模與利息也會愈來愈高，因此喊話希望各界支持。

保障勞工權益！選務人員可補假二日 續爭取工作費調升

為保障勞工權益，立委張智倫22日表示，提升選務人員待遇，是民主持續進步的重要一環，他要求行政院「給假、給錢」，成功促成「選務人員補假二日」，另外中選會「調升選務人員工作費」草案仍待行政院核定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。