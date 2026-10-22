政院通過《專利法》修正草案 促進設計產業專利布局及發展

為因應虛擬實境、擴充實境等新興數位產業蓬勃發展，行政院會22日通過經濟部擬具的《專利法》部分條文修正草案，將函請立法院審議。

行政院長卓榮泰表示，運用數位技術的圖像設計愈加多元，參考國際設計保護趨勢，為利專利布局及產業發展，因此推動本次修法。卓院長提到，本次修法包含1項修正、1項增訂、3項放寬等5大重要原則；本案送請立法院審議後，請經濟部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

此次修正重點主要包括，修正電腦圖像及圖形化使用者介面可單獨為設計專利保護標的，將電腦圖像及圖形化使用者介面擬制為物品，得單獨作為設計專利保護之標的，以切合產業發展趨勢。

再來就是增訂「近似設計合案申請」制度，參考海牙協定、歐盟、美國等國際立法例，增訂「近似設計合案申請」設計專利制度，並配套修正其更正、舉發等相關規定。

另外，也同步放寬設計專利之優惠期期間為12個月，設計專利權之優惠期期間由現行6個月修正放寬為12個月。（修正條文第122條及第142條）

放寬設計專利核准審定後得申請分割，修正設計專利申請分割時點，由現行應於原申請案再審查審定前申請分割，放寬為於原申請案或再審查之核准審定書送達後3個月內，亦得提出分割申請，並配套修正不予專利事由及舉發事由。

放寬得申請變更權利人名義之權利歸屬爭議之情形：實務上專利申請權或專利權歸屬之爭執所涉之私法關係或糾紛，不僅限於僱傭關係，亦可能為承攬、冒名申請等情形，放寬真正權利人循民事途徑解決爭議，得向專利專責機關申請變更權利人名義之情形，並增訂相關配套規定。

並增訂過渡條款，配合舉發事由之刪除，明定對本次修正條文施行前之專利權提起舉發之處理；明定申請案適用本次修正設計專利申請案優惠期、近似設計合案申請制度及申請分割期限之情形。

不過草案預告到政院通過，修法耗時兩年，經濟部智慧財產局長廖承威說明，經濟部先前在2024年10月提出修法時，主要是因應業界提出的需求，並考量相關產業具有高度國際化的特性，因此也參考全球制度的發展情況。但在修法過程中先是草案預告，並舉辦公聽會。

廖承威說，公聽會期間，整體業界對修法方向大多表示支持。不過，專利法的條文及文字表述相當嚴謹，因此在蒐集各界意見後，將相關意見帶回內部討論，並進一步調整條文及立法說明。經過第二次討論後，各界對於條文草擬及立法說明的內容，認為整體方向具有可行性。