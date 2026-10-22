快訊

台股開高走低收最低、下挫846點跌破季線 台積電收低35元

張榮發基金會討10億！突加告張國煒7人 曝兒女已獲700億不用錦上添花

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

聽新聞
0:00 / 0:00

喊話支持政府撥補 台電：若無撥補累虧恐逾4200億元 逼近歷史高點

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台電喊話預算撥補有助健全台電財務、挹注多元電力建設所需資金。聯合報系資料照
台電喊話預算撥補有助健全台電財務、挹注多元電力建設所需資金。聯合報系資料照

行政院已拍板年度追加預算案，編列711億元預算撥補台電，以因應國際燃料價格飆漲與中東戰事導致的天然氣成本增加，協助健全台電財務及穩定民生物價。台電今日表示，如果沒有拿到預算，台電財務會愈加困難，舉債規模與利息也會愈來愈高，因此喊話希望各界支持。

台電表示，受戰事影響，天然氣價格持續上漲，今年至10月累積漲幅已經超過70%，台電的天然氣成本全年估增加1600億元，台電計算平均電價應漲12.83%，但電價審議委員會拍板凍漲，而台電今年民生用電已經吸收超過760億元，預估在中油持續調升氣價下，吸收金額還會持續擴大，全年虧損恐逾700億元。

台電表示，2024年底的累虧4211億元，若以目前氣價推估，如果沒有拿到撥補，到今年底累虧會超過4200億元。

台電表示，光是3~8月天然氣成本增加711億元，政府撥補的也是這個金額，即便預算通過，仍是不夠。但是否代表12月電價審議委員會是否仍會漲電價，應有漲幅是多少？台電則不願鬆口，只表示會把狀況在審議會上如實反應，漲幅也還無法計算。

台電表示，為穩定供電，須持續投入各項電源、電網建設，且為滿足近年半導體、AI產業爆發式電力需求，近年每年台電資本支出投入高達3000億元，俄烏戰爭及美伊戰事影響，國際燃料價格大漲。

台電指出，配合政府穩定物價、照顧民生、維持產業競爭力，電價未完全足額反映成本，在自有資金不足下，增加舉債，截至今年8月底借款金額達1.85兆元，利息負擔沉重，近幾年的利息支出都在279~300億元。

對於外界質疑，先前已經撥補3000億元，但台電表示，這3000億元包含2024年追加預算1000億元、2025年經濟部特別預算1000億元與韌性條例1000億元，但這些預算都沒有通過。

至於增資問題，台電表示，先前在2024年、2025年分別增資1000億元、1500億元資本額達到5500億元，而台電累計虧損3700億元，若沒有這兩次增資，台電已經破產。

外界批評是政府能源政策錯誤才導致台電虧損，若使用核能，狀況會改善很多。台電副總蔡志孟表示，日本恢復使用核電後，目前占比約10%，南韓約3成，法國更逾6成，這些核能大國的電價上漲幅度都很高，政府也都有補貼措施。

台電 電價 天然氣價格

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中油砸44億美元投資阿拉斯加天然氣 主計長：財源尚未定案

電力景氣連18紅！半導體用電單月45億度寫新高 估全年破500億度

薔琵颱風逼近台東！台電備妥搶修人力 停電打1911也能通報

普發1萬僅短期受惠 全教總：超徵稅收應先撥補勞保、公教退撫

相關新聞

喊話支持政府撥補 台電：若無撥補累虧恐逾4200億元 逼近歷史高點

行政院已拍板年度追加預算案，編列711億元預算撥補台電，以因應國際燃料價格飆漲與中東戰事導致的天然氣成本增加，協助健全台電財務及穩定民生物價。台電今日表示，如果沒有拿到預算，台電財務會愈加困難，舉債規模與利息也會愈來愈高，因此喊話希望各界支持。

勞保局公告2027勞保費率13% 雇主全年成本增131.4億元

勞保局表示，依《勞工保險條例》規定，勞工保險普通事故保險費率，自2027年1月1日起，由現行12.5%調整為13%，經扣除內含之就業保險費率1%，2027年起將以12%計收勞工保險保險費。

Uber直接買foodpanda母公司獨占台灣市場？公平會說還有這招

公平會昨日否決Grab收購foodpanda，但Uber正推動收購foodpanda母公司Delivery Hero，一旦收購成功，仍造成Uber Eats獨大？公平會代理主委陳志民今日表示，委員會議昨天曾進行討論，但屬於無法預估的不確定因素；Uber收購案要經其他國家核可，即使核可，當初公平會已否決UberEats併購foodpanda處分，後續仍要受相關法規約束。

保障勞工權益！選務人員可補假二日 續爭取工作費調升

為保障勞工權益，立委張智倫22日表示，提升選務人員待遇，是民主持續進步的重要一環，他要求行政院「給假、給錢」，成功促成「選務人員補假二日」，另外中選會「調升選務人員工作費」草案仍待行政院核定。

台灣離岸風電人才培訓獲國際肯定 海洋專區連三年獲 GWO 亞太獎項

海洋科技產業創新專區再傳國際捷報！由經濟部能源署委託金屬中心營運的海洋專區，長期深耕離岸風電人才培育與國際認證訓練，憑藉完整訓練量能、專業師資、完善教學設施及多元國際認證課程，榮獲「亞太地區高度讚揚訓練機構（APAC）」獎項，連續三年獲得GWO亞太地區高度讚揚，展現臺灣離岸風電人才培育成果持續獲得國際肯定。

Grab併foodpanda 沒過關

公平會昨（21）日決議禁止東南亞外送巨頭Grab收購foodpanda台灣，提出四大理由，認為結合將降低競爭誘因，且恐將缺乏抗衡力量。Grab昨日對公平會決定表達失望，foodpanda至截稿前未回應。這是foodpanda出嫁第二度失利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。