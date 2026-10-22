喊話支持政府撥補 台電：若無撥補累虧恐逾4200億元 逼近歷史高點

行政院已拍板年度追加預算案，編列711億元預算撥補台電，以因應國際燃料價格飆漲與中東戰事導致的天然氣成本增加，協助健全台電財務及穩定民生物價。台電今日表示，如果沒有拿到預算，台電財務會愈加困難，舉債規模與利息也會愈來愈高，因此喊話希望各界支持。

台電表示，受戰事影響，天然氣價格持續上漲，今年至10月累積漲幅已經超過70%，台電的天然氣成本全年估增加1600億元，台電計算平均電價應漲12.83%，但電價審議委員會拍板凍漲，而台電今年民生用電已經吸收超過760億元，預估在中油持續調升氣價下，吸收金額還會持續擴大，全年虧損恐逾700億元。

台電表示，2024年底的累虧4211億元，若以目前氣價推估，如果沒有拿到撥補，到今年底累虧會超過4200億元。

台電表示，光是3~8月天然氣成本增加711億元，政府撥補的也是這個金額，即便預算通過，仍是不夠。但是否代表12月電價審議委員會是否仍會漲電價，應有漲幅是多少？台電則不願鬆口，只表示會把狀況在審議會上如實反應，漲幅也還無法計算。

台電表示，為穩定供電，須持續投入各項電源、電網建設，且為滿足近年半導體、AI產業爆發式電力需求，近年每年台電資本支出投入高達3000億元，俄烏戰爭及美伊戰事影響，國際燃料價格大漲。

台電指出，配合政府穩定物價、照顧民生、維持產業競爭力，電價未完全足額反映成本，在自有資金不足下，增加舉債，截至今年8月底借款金額達1.85兆元，利息負擔沉重，近幾年的利息支出都在279~300億元。

對於外界質疑，先前已經撥補3000億元，但台電表示，這3000億元包含2024年追加預算1000億元、2025年經濟部特別預算1000億元與韌性條例1000億元，但這些預算都沒有通過。

至於增資問題，台電表示，先前在2024年、2025年分別增資1000億元、1500億元資本額達到5500億元，而台電累計虧損3700億元，若沒有這兩次增資，台電已經破產。

外界批評是政府能源政策錯誤才導致台電虧損，若使用核能，狀況會改善很多。台電副總蔡志孟表示，日本恢復使用核電後，目前占比約10%，南韓約3成，法國更逾6成，這些核能大國的電價上漲幅度都很高，政府也都有補貼措施。