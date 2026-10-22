職安卡新制上路 勞動部強化三大面向制度

為提升營造作業人員安全意識及訓練品質，勞動部依據《營造安全衛生設施標準》及《職業安全衛生教育訓練規則》，22日發布《營造作業安全訓練實施要點》，從教材內容、訓練管理及講師資格三大面向精進訓練制度。

該要點讓安全教育更貼近工地實際需求，並透過數位化管理及品質查核，確保訓練確實落實。新制不增加工作者的訓練資格門檻，已取得台灣職安卡的人員也無須重新受訓，原有權益不受影響。

勞動部職安署表示，營造工地作業環境複雜，且隨施工進度不斷變化，工作者除應具備基本安全衛生知識，更需要能夠辨識現場危害、瞭解事故發生原因，並採取正確的預防措施。因此，本次新制以「教材貼近實務、訓練確實執行、講師具備專業」為核心，推動三大精進措施：

一、優化訓練教材，強化工地實務應用：

配合最新職業安全衛生法規及工地實際作業需求，重新編修6小時訓練教材，將課程調整為「一般安全衛生知識」及「營造作業安全知識」兩大單元，涵蓋工地安全守則、常見危害辨識、事故應變及職災案例等內容，透過實際案例加深工作者對施工風險的認識，提升危害辨識與自我保護能力。

二、導入數位管理，確保訓練確實執行：

訓練單位須透過職安署指定管理平台辦理申請及課程管理，經完成規定程序後始得開課，並於上課期間全程錄影及定時拍照留存紀錄，確保工作者確實完成訓練並經測驗合格後才核發台灣職安卡。台灣職安卡採虛擬卡形式，不另核發實體卡，方便工作者隨時以手機出示提供工地進場查核。

三、強化講師資格，提升教學專業品質：

授課講師須具備職業安全衛生人員資格及營造實務經驗，並每3年完成至少6小時回訓，持續更新法規知識及現場防災觀念。講師透過回訓可充實授課內容，並聚焦於安全知識與實務經驗傳授，讓工作者在有限的課程時間內獲得最完整的學習。

職安署進一步說明，新制上路後，原已取得台灣職安卡者，視同完成安全訓練，無須重新受訓；尚未接受訓練的工作者，可透過管理平台、雇主、所屬工會或各訓練單位報名參訓。

事業單位也可透過管理平台，或掃描工作者手機出示之虛擬職安卡上的QR Code，即時確認工作者是否已完成營造作業安全訓練，提升工地進場管理效率。

職安署強調，推動營造作業安全訓練，不只是要求工作者取得訓練證明，更重要的是讓工作者真正瞭解工地風險，以落實現場危害辨識與安全防護，達成源頭減災目的。