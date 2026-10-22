美國第3季財報季進入高峰 聚焦 AI 獲利與商業模式

美國第3季財報季進入高峰，市場聚焦AI獲利與商業模式。法人指出，企業能否延續獲利成長、提出足以支撐估值的展望，以及交出AI支出的實際回報，將成為市場接下來的觀察重點。

富蘭克林投顧指出，儘管獲利面強勁，但利率環境偏高，提高AI資本支出的融資成本，並降低企業未來現金流現值，已對AI投資形成雙重壓力。如果相關疑慮出現向信用市場擴散的跡象，仍恐增添短線股債市的波動。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯（Jonathan Curtis）表示，就長期投資人來說，核心問題依然是如何讓AI更強大並持續創造經濟價值。

柯堤斯指出，若AI模型停止進步或企業無法從中產生明顯的生產力提升，AI基礎建設周期終將放緩。但如果AI性能持續提升，客戶持續找到AI的價值，各界料將持續投入巨額資本，試圖在降低風險的同時，捕捉愈來愈強大的AI所帶來的利益。

景順投信股票投資部門主管蕭若梅表示，大型雲端業者並未縮減AI資本支出計畫，顯示AI基礎建設需求仍維持強勁，但市場開始更加重視企業獲利能力與現金流。投資人關心的不再只是企業投入多少資本，而是哪些企業能真正將AI投資轉化為實際回報。

蕭若梅指出，本輪AI投資周期並非單純的半導體故事，而是涵蓋整個資料中心生態系統的長期升級循環。高速網路、光通訊、電力設備及資料中心基礎建設的重要性同步提升。運算能力已不再是唯一限制因素，能源供應、網路架構及資本取得能力，也將影響AI基礎建設後續發展。

在資產配置上，富蘭克林投顧建議仍以穩健分散為宜，核心配置建議以多元配置的美國或全球平衡型基金為核心，廣納收益並降低投組波動。另外，投資組合中可納入約一成的黃金及貴金屬基金，有助提高整體投組潛在報酬並分散風險。