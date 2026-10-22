勞保局公告2027勞保費率13% 雇主全年成本增131.4億元

勞保局表示，依《勞工保險條例》規定，勞工保險普通事故保險費率，自2027年1月1日起，由現行12.5%調整為13%，經扣除內含之就業保險費率1%，2027年起將以12%計收勞工保險保險費。

為即時通知以利投保單位正確計收2027年度應繳之保險費，勞保局已於2026年9月份保險費繳款單（2026年10月25日前寄發）背面印製通函周知投保單位；如為網路申辦單位可至勞保局e化服務系統下載通函。

勞保局表示，各類被保險人保險費分擔金額表，及勞保局全球資訊網之保險費試算功能，將於「勞工保險投保薪資分級表」公告修正後更新。

勞保年金2009年上路時，勞保費率（含就保）為7.5%，實施第三年起每年調高0.5個百分點，調到10%後，改為每兩年調高0.5個百分點，直到13%上限。

目前勞保費率已進入每兩年調升0.5個百分點階段，自2023年起勞保費率已調升至12%（含就保），2025年再調升0.5個百分點，2027年將達13%天花板，除非修法，否則不能再調升費率。

因勞保費率調升，預估近62.6萬家企業或雇主，明年全年新增逾131.4億元法定成本；此外逾1,051萬名勞工保費負擔也增加。

以2026年5月勞保平均投保薪資36,511元、工業及服務業受僱員工人數857.3萬人計算，雇主每月平均要為每名勞工多繳約127.7元保費，全年新增逾131.4億元保費。受僱員工平均每月保費增加36.5元，平均一年新增約438.1元，全體受僱勞工一年新增37.5億元保費。