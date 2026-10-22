快訊

台股開高走低收最低、下挫846點跌破季線 台積電收低35元

張榮發基金會討10億！突加告張國煒7人 曝兒女已獲700億不用錦上添花

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

聽新聞
0:00 / 0:00

美國科技股第3季獲利年增66% 台股今年獲利成長上看80% 延續多頭行情

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

AI疑慮再起，美股及台股最近持續震盪。法人指出，市場將接受基本面的考驗。從獲利水準來看，市場預估美國科技股第3季獲利年增66%，台股今年獲利成長率更高達79%，可望持續推動多頭行情。

主動玉山關鍵科技（00413A）擬任經理人郭明玉表示，儘管科技股短期面臨評價調整壓力，受到通貨膨脹、利率及AI投資回報疑慮等因素影響而修正，但全球產業龍頭對AI前景仍維持樂觀。

郭明玉指出，從艾司摩爾（ASML）及晶圓代工龍頭最新財報來看，AI需求與先進製程投資仍維持強勁，顯示AI半導體成長趨勢並未改變。最近市場波動並非基本面轉弱，市場後續焦點將回歸企業獲利與資本支出能否持續支持高成長預期。

郭明玉預估，2026年台灣上市公司獲利年增率可達79%，2027年仍有29%的成長空間，台股仍具挑戰50,000點的潛力。在基本面未見轉弱的情況下，短線震盪反而可視為分批布局的較佳時機。

美國科技股近密集公布財報。郭明玉指出，LSEG預估，S&P 500企業第3季獲利將年增30.7%，其中科技業獲利成長66.5%，財報表現與展望將成為驗證AI成長動能的重要指標。

另外，個別AI股出現債務壓力，「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭表示，這反映企業融資與擴張的挑戰，但並不代表AI算力需求突然消失。

羅瑤庭指出，判斷AI產業是否出現趨勢反轉，仍應觀察大型科技公司的AI投資、算力使用需求及企業獲利能否持續成長，而非僅憑個別公司的債務問題，就認定整體產業的成長故事已經結束。

羅瑤庭強調，面對AI信用風險疑慮升溫，與其因恐慌急於全面減碼，更重要的是辨識企業財務風險與產業基本面的差異。只要尚無充分證據顯示AI終端需求已經反轉，投資人就應回歸產業需求與獲利表現，理性評估長期投資機會。

科技股 台股 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞股遭遇逆風 市場轉趨觀望謹慎

CoreWeave 債務疑慮 鉅亨買基金：單一企業風險非產業反轉

AI 投資進入獲利檢驗期 法人：基礎建設長線成長不變

外資大賣新興亞股悶 南韓、印尼股市上周重跌逾14%

相關新聞

喊話支持政府撥補 台電：若無撥補累虧恐逾4200億元 逼近歷史高點

行政院已拍板年度追加預算案，編列711億元預算撥補台電，以因應國際燃料價格飆漲與中東戰事導致的天然氣成本增加，協助健全台電財務及穩定民生物價。台電今日表示，如果沒有拿到預算，台電財務會愈加困難，舉債規模與利息也會愈來愈高，因此喊話希望各界支持。

勞保局公告2027勞保費率13% 雇主全年成本增131.4億元

勞保局表示，依《勞工保險條例》規定，勞工保險普通事故保險費率，自2027年1月1日起，由現行12.5%調整為13%，經扣除內含之就業保險費率1%，2027年起將以12%計收勞工保險保險費。

Uber直接買foodpanda母公司獨占台灣市場？公平會說還有這招

公平會昨日否決Grab收購foodpanda，但Uber正推動收購foodpanda母公司Delivery Hero，一旦收購成功，仍造成Uber Eats獨大？公平會代理主委陳志民今日表示，委員會議昨天曾進行討論，但屬於無法預估的不確定因素；Uber收購案要經其他國家核可，即使核可，當初公平會已否決UberEats併購foodpanda處分，後續仍要受相關法規約束。

保障勞工權益！選務人員可補假二日 續爭取工作費調升

為保障勞工權益，立委張智倫22日表示，提升選務人員待遇，是民主持續進步的重要一環，他要求行政院「給假、給錢」，成功促成「選務人員補假二日」，另外中選會「調升選務人員工作費」草案仍待行政院核定。

台灣離岸風電人才培訓獲國際肯定 海洋專區連三年獲 GWO 亞太獎項

海洋科技產業創新專區再傳國際捷報！由經濟部能源署委託金屬中心營運的海洋專區，長期深耕離岸風電人才培育與國際認證訓練，憑藉完整訓練量能、專業師資、完善教學設施及多元國際認證課程，榮獲「亞太地區高度讚揚訓練機構（APAC）」獎項，連續三年獲得GWO亞太地區高度讚揚，展現臺灣離岸風電人才培育成果持續獲得國際肯定。

Grab併foodpanda 沒過關

公平會昨（21）日決議禁止東南亞外送巨頭Grab收購foodpanda台灣，提出四大理由，認為結合將降低競爭誘因，且恐將缺乏抗衡力量。Grab昨日對公平會決定表達失望，foodpanda至截稿前未回應。這是foodpanda出嫁第二度失利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。