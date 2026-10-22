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勞保局提醒有害作業勞工 每年可申請追蹤健檢

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為維護從事有害作業勞工健康，勞動部針對曾經從事游離輻射、粉塵、鎳、甲醛等16類有害作業之勞工，提供預防職業病健康追蹤檢查，只要加保期間年資連續滿一年，如變換工作、離職或退保，每年仍可申請，檢查費用由勞動部依規定核付。

勞動部表示，勞動部勞工保險局每年針對25萬餘位目前從事高溫、噪音、粉塵等32類有害作業之勞工，補助預防職業病健康檢查費用，惟因部分有害作業所致之職業病具有較長的潛伏期，勞工可能於保險有效期間從事特定有害作業，於離職退保後始診斷為職業病。

為免勞工因離職、退休或轉換工作，錯過早期發現、早期治療的時機，勞動部提供追蹤健檢服務，保障曾經從事有害作業勞工的健檢權益。

如經檢查發現異常，進一步由勞動部認可之職業傷病診治專責醫院職業醫學科專科醫師診斷確認為職業病，仍在勞工職業災害保險加保期間者，可申請職災保險給付；如已離職退保，可申請退保後罹患職業病之醫療補助、失能津貼及死亡津貼，強化勞工健康權益之保障。

為便利申請手續，自2026年起，除了填具紙本申請書外，勞工還可使用自然人憑證或行動電話認證登入「勞保局e化服務系統」，透過網路24小時皆可申辦，經勞保局核定取得健康檢查證明單，再攜至勞動部認可之特殊健檢醫院接受檢查，簡單又方便，請符合申請資格之勞工多加利用。

追蹤健檢，讓勞工不管在職或離開有害工作環境，都能持續掌握自身健康狀況。更多追蹤健檢相關資訊，可參閱勞保局全球資訊網業務專區「勞工職業災害保險」之追蹤健檢介紹。

健檢 勞保 勞工

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