快訊

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

蘇聯坦克開進布拉格！1968年老百姓如何面對巨變

聽新聞
0:00 / 0:00

Uber直接買foodpanda母公司獨占台灣市場？公平會說還有這招

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
對於Uber從海外母公司層級收購，公平會代理主委陳志民表示，此樁交易仍須經過德國及其他國家主管機關審查。記者林伯東／攝影
對於Uber從海外母公司層級收購，公平會代理主委陳志民表示，此樁交易仍須經過德國及其他國家主管機關審查。記者林伯東／攝影

公平會昨日否決Grab收購foodpanda，但Uber正推動收購foodpanda母公司Delivery Hero，一旦收購成功，仍造成Uber Eats獨大？公平會代理主委陳志民今日表示，委員會議昨天曾進行討論，但屬於無法預估的不確定因素；Uber收購案要經其他國家核可，即使核可，當初公平會已否決UberEats併購foodpanda處分，後續仍要受相關法規約束。

立院經濟委員會今日邀請公平會、經濟部長、勞動部首長、數位部首長及交通部首長就「公平會就跨境事業併購案之結合審查機制，是否納入複雜股權結構、勞動權益與資安風險等考量?」進行報告，並備質詢。公平會昨日否決Grab收購foodpanda，成為立委關切焦點。

立委邱議瑩質詢，foodpanda二度收購都被否決，外界擔心未來foodpanda會不會放棄台灣市場？詢問公平會審查過程是否進一步了解foodpanda經營台灣意向？此外，Uber正推動收購foodpanda母公司Delivery Hero，如果收購成功，市場競爭態勢又被打破，台灣否決併購案一切都白費。

陳志民表示，公平會內部確實討論過，禁止結合後，若foodpanda不願繼續經營，市場可能只剩Uber一家獨大。不過，多數審查委員認為，此屬不確定因素，對此個案傾向以現有現況評估，未再深入探討。

邱議瑩追問，目前Uber全球收購尚未將將台灣foodpanda業務納入，但未來若直接透過母公司股權交易，將台灣foodpanda業務納入，經濟部是否曾了解？如何因應？

經濟部投審司長蘇琪彥表示，經濟部事先曾掌握相關收購動態，當時Grab已啟動收購案，Uber相關收購安排排除台灣業務。後續會持續蒐集國際併購資訊，並向Uber了解未來處置方向。

蘇琪彥說明，外資審查須檢視上層股東變動後，是否仍維持外資身分，若確定變更身分涉及foodpanda在台投資計畫變更，會請foodpanda進一步說明。

對於Uber從海外母公司層級收購，陳志民表示，此樁交易仍須經過德國及其他國家主管機關審查。未來即使收購成功，公平會先前已禁止Uber收購foodpanda，也須受到法規約束，公平會在法規上仍有空間，亦即可針對收購行為認定其在公平交易法的效果，會思考法規上可以著墨的空間。

立委謝衣鳯詢間，公平會是否與國際相關競爭主管單位有溝通管道，了解Uber收購foodpanda母公司Delivery Hero狀況？如果併購成功，台灣有充分調查權利？陳志民回應，與國際機關有溝通管道，但對方是否提供資料，屬於對方權限。

對於立委關切公平會否決Grab收購foodpanda後，各方擔心foodpanda無心經營台灣市場，面臨賤價求售。陳志民表示，誰會接手涉及未來產業結構改變，不在公平會考慮範圍，公平會是以現有資料，並透過各種管道蒐集資訊衡量，未來誰來接，現階段不考慮。

foodpanda Uber 母公司

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Uber 若買下 foodpanda 母公司能繞過審查？公平會揭應對

外送平台併購！公平會否決Grab、foodpanda結合 4大理由出爐

股東爭議難解 公平會宣布否決Grab收購台灣foodpanda業務

削弱競爭疑慮 公平會否決Grab併foodpanda

相關新聞

Uber直接買foodpanda母公司獨占台灣市場？公平會說還有這招

公平會昨日否決Grab收購foodpanda，但Uber正推動收購foodpanda母公司Delivery Hero，一旦收購成功，仍造成Uber Eats獨大？公平會代理主委陳志民今日表示，委員會議昨天曾進行討論，但屬於無法預估的不確定因素；Uber收購案要經其他國家核可，即使核可，當初公平會已否決UberEats併購foodpanda處分，後續仍要受相關法規約束。

勞部組合拳推動企業加薪 薪資揭露擬提高至5萬元

推動企業為勞工加薪，勞動部將打出組合拳。勞動部長洪申翰昨（21）日表示，政策包含最低工資調整、薪資透明化、推動中小微升級條例等。勞動部表示，未來薪資揭露規定至少提高至5萬元，即徵才月薪低於5萬元不能寫「薪資面議」。

削弱競爭疑慮 公平會否決Grab併foodpanda

公平交易委員會委員會議昨天否決Grab收購foodpanda結合案，公平會認為，雖然Grab與foodpanda未在台灣市場直接競爭，但結合之後Grab將取代foodpanda成為Uber Eats主要競爭對手。而Grab與Uber股權連結等疑慮，兩者缺乏積極競爭誘因，且Grab所提承諾措施不足以消除限制競爭疑慮，認定結合案限制競爭不利益大於整體經濟利益，禁止結合。

台灣離岸風電人才培訓獲國際肯定 海洋專區連三年獲 GWO 亞太獎項

海洋科技產業創新專區再傳國際捷報！由經濟部能源署委託金屬中心營運的海洋專區，長期深耕離岸風電人才培育與國際認證訓練，憑藉完整訓練量能、專業師資、完善教學設施及多元國際認證課程，榮獲「亞太地區高度讚揚訓練機構（APAC）」獎項，連續三年獲得GWO亞太地區高度讚揚，展現臺灣離岸風電人才培育成果持續獲得國際肯定。

Grab併foodpanda 沒過關

公平會昨（21）日決議禁止東南亞外送巨頭Grab收購foodpanda台灣，提出四大理由，認為結合將降低競爭誘因，且恐將缺乏抗衡力量。Grab昨日對公平會決定表達失望，foodpanda至截稿前未回應。這是foodpanda出嫁第二度失利。

學者：業者面臨雙重壓力

勞動部擬調高「薪資面議」門檻，不過學者認為，最低工資調漲、加上薪資揭露門檻調升，恐造成中小企業薪資成本上揚與徵才「雙重壓力」，建議實施時間應該錯開。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。