Uber直接買foodpanda母公司獨占台灣市場？公平會說還有這招

公平會昨日否決Grab收購foodpanda，但Uber正推動收購foodpanda母公司Delivery Hero，一旦收購成功，仍造成Uber Eats獨大？公平會代理主委陳志民今日表示，委員會議昨天曾進行討論，但屬於無法預估的不確定因素；Uber收購案要經其他國家核可，即使核可，當初公平會已否決UberEats併購foodpanda處分，後續仍要受相關法規約束。

立院經濟委員會今日邀請公平會、經濟部長、勞動部首長、數位部首長及交通部首長就「公平會就跨境事業併購案之結合審查機制，是否納入複雜股權結構、勞動權益與資安風險等考量?」進行報告，並備質詢。公平會昨日否決Grab收購foodpanda，成為立委關切焦點。

立委邱議瑩質詢，foodpanda二度收購都被否決，外界擔心未來foodpanda會不會放棄台灣市場？詢問公平會審查過程是否進一步了解foodpanda經營台灣意向？此外，Uber正推動收購foodpanda母公司Delivery Hero，如果收購成功，市場競爭態勢又被打破，台灣否決併購案一切都白費。

陳志民表示，公平會內部確實討論過，禁止結合後，若foodpanda不願繼續經營，市場可能只剩Uber一家獨大。不過，多數審查委員認為，此屬不確定因素，對此個案傾向以現有現況評估，未再深入探討。

邱議瑩追問，目前Uber全球收購尚未將將台灣foodpanda業務納入，但未來若直接透過母公司股權交易，將台灣foodpanda業務納入，經濟部是否曾了解？如何因應？

經濟部投審司長蘇琪彥表示，經濟部事先曾掌握相關收購動態，當時Grab已啟動收購案，Uber相關收購安排排除台灣業務。後續會持續蒐集國際併購資訊，並向Uber了解未來處置方向。

蘇琪彥說明，外資審查須檢視上層股東變動後，是否仍維持外資身分，若確定變更身分涉及foodpanda在台投資計畫變更，會請foodpanda進一步說明。

對於Uber從海外母公司層級收購，陳志民表示，此樁交易仍須經過德國及其他國家主管機關審查。未來即使收購成功，公平會先前已禁止Uber收購foodpanda，也須受到法規約束，公平會在法規上仍有空間，亦即可針對收購行為認定其在公平交易法的效果，會思考法規上可以著墨的空間。

立委謝衣鳯詢間，公平會是否與國際相關競爭主管單位有溝通管道，了解Uber收購foodpanda母公司Delivery Hero狀況？如果併購成功，台灣有充分調查權利？陳志民回應，與國際機關有溝通管道，但對方是否提供資料，屬於對方權限。

對於立委關切公平會否決Grab收購foodpanda後，各方擔心foodpanda無心經營台灣市場，面臨賤價求售。陳志民表示，誰會接手涉及未來產業結構改變，不在公平會考慮範圍，公平會是以現有資料，並透過各種管道蒐集資訊衡量，未來誰來接，現階段不考慮。