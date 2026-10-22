台灣離岸風電人才培訓獲國際肯定 海洋專區連三年獲 GWO 亞太獎項

海洋科技產業創新專區再傳國際捷報！由經濟部能源署委託金屬中心營運的海洋專區，長期深耕離岸風電人才培育與國際認證訓練，憑藉完整訓練量能、專業師資、完善教學設施及多元國際認證課程，榮獲「亞太地區高度讚揚訓練機構（APAC）」獎項，連續三年獲得GWO亞太地區高度讚揚，展現臺灣離岸風電人才培育成果持續獲得國際肯定。

該專區自110年起陸續取得國際風能組織（GWO）、離岸油氣行業訓練機構（OPITO）、英國海事學院（NI）、立恩威國際驗證（DNV）等多項國際標準認證，115年更新增台灣唯一可提供國際海事工程包商協會（IMCA）認證水下無人載具操作訓練，持續擴大海洋科技國際標準訓練版圖。

目前已建置57個訓練模組，涵蓋基礎、進階至高階客製化訓練；截至今年9月，累計培訓人數突破5,000人次，學員來自全球近60個國家，並為台灣及亞太地區超過160家公司提供專業人才培訓服務，逐步形成完整且接軌國際的海洋科技人才培育體系。

金屬中心吳忠春董事長表示，全球共有664家GWO訓練機構參與評選。海洋專區繼2021、2022、2024及2025年四度入選並獲得GWO獎項後，今年再獲亞太地區高度讚揚訓練機構肯定。此次獲獎不僅彰顯海洋專區長期投入訓練品質、專業服務與人才培育所累積的成果，更反映台灣離岸風電專業人才培訓能量持續獲得國際認可。

值得一提的是，海洋專區的角色正由「國際標準訓練提供者」進一步走向「專業能量輸出者」。除提供多元國際認證訓練外，海洋專區已將多年累積的訓練經驗及營運模式拓展至海外，提供國際訓練機構建置與營運顧問服務，目前已協助日本、韓國多家GWO訓練機構。同時，海洋專區積極發展現地訓練（on-site training）服務，由專業講師前往客戶指定場域，提供GWO訓練、設備操作、講師資格及客製化訓練等課程，目前服務足跡已拓展至日本、印度及馬來西亞。

從國際訓練機構建置顧問到跨國現地培訓，未來海洋專區持續深化與亞太風電產業及訓練機構合作，將台灣專業訓練能量推向國際，擴大台灣在離岸風電與海洋科技人才培育領域的國際影響力。