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交通部預告修法 網路叫車平台納管、計程車開放一車多車隊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部22日預告修正「計程車客運服務業申請核准經營辦法」部分條文草案，此次修正重點將從強化平台責任、保障乘客權益及增加駕駛營運彈性等面向著手，並同步建立相關安全及管理配套，使計程車服務管理制度更符合現行產業發展及實務需求。

交通部表示，隨著網路叫車服務日益普及，民眾透過平台預約計程車已成為重要的叫車方式，相關平台的營運責任及管理機制亦受到社會關注；另一方面，計程車駕駛及業界長期反映現行營運規範對接單彈性的限制。

此次有三大修正重點，首先是網路叫車平台納入規範。交通部說明為回應社會對網路叫車平台責任及管理的期待，本次修法明定「接受委託以網際網路平台提供計程車派遣服務者」納入計程車客運服務業規範，並要求業者於修法後1年內依法取得營業執照。

未來網路叫車平台若實際從事計程車或其他車隊派遣服務，即屬計程車客運服務業並負相當的營運及管理責任，包括維持服務品質、提供駕駛專業訓練、確認投保第三人責任險及處理消費爭議等，以進一步釐清平台、駕駛與乘客三方間的權責關係。

第二則是為強化消費者及駕駛權益，根據草案並規劃下列配套措施，第一，強化服務費管理：派遣業者向駕駛收取的服務費，須經公路主管機關同意後實施；第二保障乘客搭乘權益：網路預約服務應充分揭露車輛及駕駛資訊；確認派遣載客後，除有正當理由外，不得任意終止服務。 

第三，強化資訊及資安防護：業者營業計畫書應載明系統中斷應變機制，以及個人資料及資訊安全維護計畫，以提升服務穩定性及資訊安全。

第三，放寬「一車多車隊」，目前規定為「一車僅能加入單一車隊」。交通部表示，考量現今派遣服務已逐步朝數位化、多元化發展，為增加駕駛接受派遣服務的彈性，本次修法將放寬相關限制，開放同一輛計程車得同時委託一家以上經營派遣業務之業者。

交通部指出，透過資訊技術及營運紀錄保存，可進一步掌握派遣及服務紀錄，並釐清不同派遣業者間的服務歸屬及權責，在兼顧管理需求及行車安全的前提下，將增加駕駛接單機會及營運彈性。

為配合「一車多車隊」開放，草案同步建立相關管理措施。首先，強化教育訓練及時數採認，要求業者每半年提供駕駛至少3小時行車安全及服務品質訓練，並開放跨車隊聯合辦理或相互採認，以兼顧安全訓練及駕駛參與便利性。

其次，強化高風險駕駛管理，駕駛於半年內發生重大交通違規達2次者，業者應召回其接受安全講習，完成後始得繼續接受派遣，以落實駕駛安全管理；第三，建立駕駛權益申訴機制，要求派遣業者建立獨立處理機制，針對停權、終止契約等不利決定提供駕駛申訴管道，以保障駕駛權益。 

交通部表示，智慧移動及網路叫車服務快速發展，計程車產業營運模式亦持續轉變，相關管理制度有必要與時俱進。本次修法一方面將實際提供網路派遣服務的平台納入規範，強化其營運責任；另一方面適度放寬駕駛營運限制，增加接單彈性，並同步建立行車安全、服務品質及權益保障等配套措施。

交通部 納管 計程車

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