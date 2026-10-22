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TIP 台灣永續評鑑：碳費開徵 關注碳減量目標與執行成效

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著碳費申報展開，台灣正式邁入碳定價時代，碳排放已從報告書中的合規揭露，轉變為影響獲利的營運成本。TIP 台灣永續評鑑分析 2025 年上市櫃公司碳管理表現，從資訊揭露、目標承諾、實績與行動等面向，觀察企業減碳承諾與行動落實情形。評鑑結果顯示，企業碳管理面臨兩項關鍵挑戰：一是範疇三排放資訊揭露與減量目標設定存在明顯落差；二是減碳目標落實仍待提升。臺灣指數公司分析指出，投資人可透過企業目標設定、執行手段及減量成果，評估其碳管理成效，展現低碳轉型的韌性與長期競爭力。

觀察一：設定減量目標，範疇三與範疇一、二存在明顯落差

上市櫃企業揭露範疇一、二排放資訊的比例高達 95.25%，並有 69.17% 設定減量目標；相較之下，範疇三排放揭露率雖達55.61%，設定減量目標者卻僅占 11.01%。顯示企業在盤查資訊與目標制定之間存在明顯斷層。臺灣指數公司分析，由於範疇三涵蓋供應鏈與價值鏈活動，減量需仰賴供應商與客戶等夥伴共同推進，若企業僅揭露排放資訊，但未設減量目標與執行規劃，投資人便難以判斷其是否已將主要價值鏈排放納入減碳藍圖，以及如何因應供應鏈減碳要求可能帶來的成本壓力。因此，企業仍需進一步訂定明確減量目標與路徑，並透過供應鏈合作評核機制推動實質減碳。

觀察二：減碳目標落實仍需強化，管理工具與具體措施應相互配合

上市櫃企業使用自願減量額度與碳權的比例僅 2.86%，採用內部碳定價的企業亦僅占 6.96%；在已設定減量目標的企業中，範疇一、二達標者占 18.19%，範疇三更僅占 11.48%。臺灣指數公司觀察，企業運用相關減碳工具的情形仍不普遍，且將減碳目標轉化為實際成果方面，仍面臨挑戰。企業設定減碳目標後，仍需透過具體措施與管理安排持續推進，依營運需求運用適當的碳管理工具，並可將減量路徑連結設備投資、能源使用及採購決策。投資人則可參考具體減量措施與實際排放量變化，進一步判斷企業的減碳進展與目標落實程度。

臺灣指數公司指出，投資人檢視上市櫃企業碳管理時，應關注「揭露、承諾、行動與實績」之間連結，從排放資訊揭露完整性、減碳目標明確性、減碳措施的落實程度，以及實際減量成果與碳成本面向進行綜合評估，據以辨識企業是否將減碳承諾落實為具體行動，並達成實質成果，以進一步判斷其因應低碳轉型的韌性與長期競爭力。

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