自主創新 簡立峰喊AI新經濟時代來臨

Google前台灣董事總經理簡立峰表示，「ＡＩ新經濟」時代已來臨，ＡＩ已能自主創新，並改變部分產業的核心競爭力；尤其生技及材料產業、以及電路與晶片設計產業，正面臨這樣的典範轉移。ＡＩ也將大幅改寫企業運作型態，未來甚至將迎接「ＡＩ原生企業」。

簡立峰昨天出席三三會例會，以「ＡＩ新趨勢與企業ＡＩ轉型」發表專題演講。他指出，現階段ＡＩ已可自主創新；且隨代理式ＡＩ時代來臨，研發周期大幅縮短，「ＡＩ新經濟」已是現在進行式，ＡＩ正以自主創新的能力，改變部分產業的核心技術。

面對ＡＩ能力快速提升，簡立峰認為，企業經營與治理將會面臨新的典範轉移，必須重新檢視現有獲利模式是否可能被「ＡＩ原生服務」取代，以及既有的規模、專利與經驗等競爭護城河，是否會因ＡＩ發展而逐漸瓦解。

他也示警，ＡＩ進步未必如過去的科技革命般，必然帶動消費與經濟成長，甚至可能出現「連黃仁勳都沒想到的風險」。過去市場普遍認為，科技進步將刺激消費，但這波ＡＩ發展「已快到讓企業與社會感到害怕，企業反而要停、看、聽」。他表示，這樣的氛圍已逐漸浮現，未來可能影響消費及製造業動能。

簡立峰提醒，ＡＩ監管也是企業與社會必須正視的課題。他認為「ＡＩ目前沒有失控，但有危險」，如同微軟總裁史密斯先前警告，「牛奶都有人驗、ＡＩ卻沒人管」，人類目前對待ＡＩ的方式，很像是對待核子技術，而目前各界仍較聚焦如何建立更強大的模型，尚未積極針對ＡＩ的失控風險建立「柵欄」。未來ＡＩ如何被納入透明化的監管，是必須思考及關注的重要議題。

簡立峰指出，生技及ＩＣ設計產業目前正面臨這樣的變化。他以莫德納的個人化mRNA癌症疫苗為例，指出ＡＩ可分析癌細胞基因序列，辨識能引發Ｔ細胞免疫反應的特定片段，協助設計個人化疫苗，將製程時間縮短至六天內。儘管單劑疫苗成本高達卅萬美元，但若能有效延長患者生命，仍具發展潛力。