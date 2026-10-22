Grab併foodpanda案遭否決 學者籲正視股權關係、加強市場監管

政治大學法學院兼任副教授、公平會前委員魏杏芳表示，可以理解公平會否決Grab併購foodpanda案，但公平會不能因此就認為問題解決，更應正視既有股權關係，並加強市場監管，這才是否決併購後更重要的工作。另一位公平會前委員說，這次決定未必是最終結果，因為Grab仍可提出行政救濟，審議結果也可能改變。

魏杏芳指出，由於Uber持有Grab股份，雙方存在共同財務利益，一方積極競爭可能損及另一方利益，加上經營資訊難完全隔離，恐使兩家業者不再真正競爭。即使採附加條件方式核准，也很難消除限制競爭疑慮。

不過，更值得關注的是，Uber在二○二四年斥資三億美元入股foodpanda母公司Delivery Hero，即使當年併購遭公平會否決，雙方資本連結仍然存在。如今Uber又持有Grab股份，意味台灣外送市場看似維持雙雄競爭，實際上業者之間早已有共同利益，競爭強度恐已弱化。

魏杏芳說，公平會不能只是禁止結合就認為解決問題，更應正視既有股權關係，主動調查業者是否交換敏感資訊或協調經營策略，並加強市場監管，這才是更重要的工作。

另一位公平會前委員指出，公平會的否決理由四平八穩，因為以Uber與Grab的股權關係，合併後一定不會競爭，不利外送員、消費者及餐飲廠商競爭條件，未來也很難有第三方業者進入外送市場。

他認為，一旦Uber與Grab不再相互競爭，就有很多要考慮，包括是否影響消費者轉換平台機會？商家議價能力？平台是否不再降價促銷？無論是外送員薪資福利、消費者獲得的優惠，或廠商抽成等都拿不到比較好的條件，這應該是公平會不想看到的結果。