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削弱競爭疑慮 公平會否決Grab併foodpanda

聯合報／ 記者陳素玲馬瑞璿／台北報導
公平會昨天提出具有顯著競爭疑慮的四大理由，宣布否決東南亞外送巨頭Grab（圖）收購foodpanda，這已是foodpanda台灣業務出售計畫二度鎩羽而歸。歐新社
公平會昨天提出具有顯著競爭疑慮的四大理由，宣布否決東南亞外送巨頭Grab（圖）收購foodpanda，這已是foodpanda台灣業務出售計畫二度鎩羽而歸。歐新社

公平交易委員會委員會議昨天否決Grab收購foodpanda結合案，公平會認為，雖然Grab與foodpanda未在台灣市場直接競爭，但結合之後Grab將取代foodpanda成為Uber Eats主要競爭對手。而Grab與Uber股權連結等疑慮，兩者缺乏積極競爭誘因，且Grab所提承諾措施不足以消除限制競爭疑慮，認定結合案限制競爭不利益大於整體經濟利益，禁止結合。

公平會二○二四年底否決Uber Eats收購foodpanda後，再度否決外送平台結合案。當時公平會以Uber Eats與foodpanda結合後，市占率將超過九成，難以讓外送市場維持競爭關係，因此予以否決。

Grab發言人昨表示，對此結果失望，因無法按計畫把創新服務、合理收入機會，以及優化的服務標準帶給台灣消費者、外送員和商家。Grab在東南亞的核心業務依然發展強勁，公司將持續投入資金與資源，推動既定的成長藍圖，並支持Grab於東南亞各市場的在地社群持續發展。

台灣外送產業權益協進聯盟與全國外送產業工會昨發表聯合聲明，肯定公平會把關市場競爭的裁決結果，決策有效遏阻市場走向實質壟斷，捍衛基層勞動與消費權益。

公平會發言人辛志中指出，公平會有五位委員，一位委員迴避未參與審議，四位委員充分審議後進行表決，其中三人認為應予禁止、一人認為應附加負擔不禁止。

辛志中表示，公平會認定此案具有顯著競爭疑慮有四大理由，首先，Uber持有Grab股份，Grab盈餘增加時，Uber也能從中獲利，反之亦然。結合後Grab與Uber Eats成外送平台市場最緊密替代選項，在Uber與Grab股權連結下，將進一步降低Uber Eats積極競爭誘因。

其次，Grab雖採行雙重股權架構，Uber表決權僅占百分之三點九，無法直接決定Grab的競爭決策，但Uber對Grab的持股關係會改變彼此的互動策略，降低Grab積極競爭誘因。第三，二○一八年Grab受讓Uber在東南亞市場業務時，雙方即曾有在知悉或至少應當知悉該交易違反競爭法的情況下，仍共同選擇以難以回復原狀的方式交易；雙方多年來互動關係增加積極競爭減少、相互配合協調風險。

最後，台灣外送平台市場存有高度的參進障礙，新業者很難在短時間內進入市場與既有業者競爭，餐廳及消費者也缺乏足夠的力量制衡大型外送平台，不足以消除前述協調行為的風險。

公平會昨天提出具有顯著競爭疑慮的四大理由，宣布否決東南亞外送巨頭Grab收購foodpanda（圖），這已是foodpanda台灣業務出售計畫二度鎩羽而歸。聯合報系資料照
公平會昨天提出具有顯著競爭疑慮的四大理由，宣布否決東南亞外送巨頭Grab收購foodpanda（圖），這已是foodpanda台灣業務出售計畫二度鎩羽而歸。聯合報系資料照

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