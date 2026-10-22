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謝明華：進入破壞式創新時代

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

區塊鏈技術正推動資產管理業進入「破壞式創新」時代。政大數位金融創新實驗室執行長謝明華表示，傳統金融機構與數位資產業者對技術應用的看法逐漸靠攏，未來金融市場將透過新的帳本技術，改變交易、支付及資產管理方式。

謝明華以貝萊德與穩定幣發行商Tether（泰達公司）為例指出，二○二四年貝萊德管理資產達十一點六兆美元，淨利約達六十四億美元；Tether淨利達一百三十億美元，人力約有兩百人，遠少於貝萊德的兩萬兩千人。他認為，兩者差異反映區塊鏈正改變資產管理營運模式，業者可善用公鏈基礎設施，以較少人力創造收益。

謝明華指出，傳統金融體系由不同機構各自記帳，衍生對帳及跨機構作業成本；區塊鏈讓多方在共同基礎設施上互動，並透過智能合約執行金融業務，有機會提升效率、減少中介環節，突破營業時間限制。他以貝萊德為例，指出比特幣ＥＴＦ（指數型股票基金）結合傳統交易平台、銀行及數位資產保管業者，讓投資人透過熟悉的金融管道參與新市場，反映兩種金融體系正在融合。貝萊德也推出代幣化基金BUIDL，將美國短期國庫券、現金及回購協議等資產帶上鏈，提供不同的資金運用選項。

銀行則積極發展存款代幣。謝明華表示，同一家銀行客戶間的移轉可以很有效率，但不同銀行若使用各自的區塊鏈，仍可能造成流動性分散，跨行互通是後續發展的重要課題。

他認為，金融業的討論正從「會不會代幣化」轉向「由誰主導」，掌握可程式化技術，將影響交易條件及資金用途。未來現實世界資產代幣化（ＲＷＡ）也可能延伸至不動產、碳權等原本流動性較低的資產，讓支付、借貸與投資在鏈上串接，形成新的產品及服務模式。

區塊鏈 穩定幣 區塊鏈技術

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