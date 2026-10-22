許維銘：數位技術拓跨國商機

數位資產逐漸成為資產配置選項，台灣金融業也須提前準備。凱基金控資深副總許維銘表示，金融機構可運用長期客戶基礎與信任，結合數位資產業者的技術及通路，將服務拓展至全球，為台灣金融業打造新的競爭舞台。

他也認為，新一代投資人熟悉數位工具與資產，金融業應積極擁抱技術，與虛擬資產業者建立合作關係。台灣可運用人工智慧（ＡＩ）供應鏈及資本市場優勢，拓展跨國企業與財富管理商機，突破本地市場限制。

許維銘分析，全球大型金融集團的布局可分為三類：第一是全功能平台與直接託管，將加密資產與銀行體系融合；第二是資產管理與現實世界資產代幣化（ＲＷＡ），推動傳統金融商品上鏈；第三則是基礎設施與支付，利用代幣化存款及跨鏈結算，提升資金流動效率。

凱基金控則透過子公司分工，逐步參與數位資產生態系。從開設國內虛擬資產平台業者帳戶、提供法幣收付與價金信託服務，到證券複委託虛擬資產ＥＴＦ（指數型股票基金）及香港財富管理引進幣安幣分紅基金，將相關產品納入客戶的資產配置選項。

許維銘表示，凱基也參與虛擬資產保管試辦及ＲＷＡ工作小組，並攜手新加坡DigiFT推出ＲＷＡ代幣kTW50，底層資產則是投信發行的ＥＴＦ，讓台灣資產透過鏈上通路面向全球投資人。

許維銘指出，台灣金融市場競爭激烈，業者須思考如何突破實體客群限制。他以英國數位銀行Revolut為例，說明金融機構可透過數位技術將服務拓展至全球，無須逐國設立子行，也能接觸海外客戶。

對台灣金融業而言，區塊鏈帶來的機會，是將服務對象從本地投資人延伸至全球鏈上的投資人。