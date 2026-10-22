快訊

薔琵發布海警！東北部、東南部、巴士海峽列警戒範圍 估明午後發陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

許維銘：數位技術拓跨國商機

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

數位資產逐漸成為資產配置選項，台灣金融業也須提前準備。凱基金控資深副總許維銘表示，金融機構可運用長期客戶基礎與信任，結合數位資產業者的技術及通路，將服務拓展至全球，為台灣金融業打造新的競爭舞台。

他也認為，新一代投資人熟悉數位工具與資產，金融業應積極擁抱技術，與虛擬資產業者建立合作關係。台灣可運用人工智慧（ＡＩ）供應鏈及資本市場優勢，拓展跨國企業與財富管理商機，突破本地市場限制。

許維銘分析，全球大型金融集團的布局可分為三類：第一是全功能平台與直接託管，將加密資產與銀行體系融合；第二是資產管理與現實世界資產代幣化（ＲＷＡ），推動傳統金融商品上鏈；第三則是基礎設施與支付，利用代幣化存款及跨鏈結算，提升資金流動效率。

凱基金控則透過子公司分工，逐步參與數位資產生態系。從開設國內虛擬資產平台業者帳戶、提供法幣收付與價金信託服務，到證券複委託虛擬資產ＥＴＦ（指數型股票基金）及香港財富管理引進幣安幣分紅基金，將相關產品納入客戶的資產配置選項。

許維銘表示，凱基也參與虛擬資產保管試辦及ＲＷＡ工作小組，並攜手新加坡DigiFT推出ＲＷＡ代幣kTW50，底層資產則是投信發行的ＥＴＦ，讓台灣資產透過鏈上通路面向全球投資人。

許維銘指出，台灣金融市場競爭激烈，業者須思考如何突破實體客群限制。他以英國數位銀行Revolut為例，說明金融機構可透過數位技術將服務拓展至全球，無須逐國設立子行，也能接觸海外客戶。

對台灣金融業而言，區塊鏈帶來的機會，是將服務對象從本地投資人延伸至全球鏈上的投資人。

凱基 金融業 市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

財富管理論壇11月5日登場 彭金隆：打造特色資管市場

折疊手機掀科技熱潮！美股定期定額「小額展開」掌握科技趨勢

幣託攜遠銀 Bankee 打通美元資產配置新通道 美元直換USDT

台股火熱 ETF連發 申購先看投資標的

相關新聞

資產上鏈 三軌金融融合 建構未來生態系

當黃金、債券甚至ＥＴＦ（指數型股票基金）都能以代幣形式，在區塊鏈上移轉，投資人的交易方式、金融業的服務模式，將迎來什麼改變？數位資產發展正從加密貨幣延伸至傳統金融商品，台灣也站在法規調適、平台建置與市場應用的交會點，探索金融服務的新可能。

謝明華：進入破壞式創新時代

區塊鏈技術正推動資產管理業進入「破壞式創新」時代。政大數位金融創新實驗室執行長謝明華表示，傳統金融機構與數位資產業者對技術應用的看法逐漸靠攏，未來金融市場將透過新的帳本技術，改變交易、支付及資產管理方式。

許維銘：數位技術拓跨國商機

數位資產逐漸成為資產配置選項，台灣金融業也須提前準備。凱基金控資深副總許維銘表示，金融機構可運用長期客戶基礎與信任，結合數位資產業者的技術及通路，將服務拓展至全球，為台灣金融業打造新的競爭舞台。

陳德鄉：建立可信賴運作平台

資產代幣化走向實際應用，金融市場基礎設施也須同步轉型。集保總經理陳德鄉表示，集保正參與現實世界資產代幣化（ＲＷＡ）代幣平台建置，從資產發行、保管到交割，建立可信賴的運作機制，並銜接鏈上與鏈下資產，延續投資人的法律權利。

周正山：兼顧效率、創新、安全

金管會創新處長周正山表示，台灣金融市場將以金融穩定及消費者保護為前提，推動傳統金融、數位金融與區塊鏈金融「三軌金融」加速融合，打造兼具效率、創新與安全的金融生態系。周正山指出，傳統金融是台灣金融根基，數位金融藉人工智慧、大數據、雲端運算及行動支付，重新定義金融服務；區塊鏈金融為金融創新開啟新發展空間，三者應由並行走向交叉融合。

現實商品代幣化 從債券、黃金起步

本報主辦的「虛擬資產、ＲＷＡ與金融生態系未來論壇」，在綜合討論時，聚焦法規與市場需求，如何將數位資產發展更往前一步？及哪些商品能走入一般民眾生活？與談人分別從政策、平台及商品應用提出看法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。