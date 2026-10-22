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陳德鄉：建立可信賴運作平台

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

資產代幣化走向實際應用，金融市場基礎設施也須同步轉型。集保總經理陳德鄉表示，集保正參與現實世界資產代幣化（ＲＷＡ）代幣平台建置，從資產發行、保管到交割，建立可信賴的運作機制，並銜接鏈上與鏈下資產，延續投資人的法律權利。

而在法制上，則會依「經濟實質重於形式」以及「相同業務、相同風險、相同監管」的原則推動，有價證券代幣化後，本質仍是有價證券。

陳德鄉指出，國際主要市場發展ＲＷＡ，多由集保機構主導，原因是證券交割、保管及帳簿劃撥原本就是核心業務，較容易與既有制度整合。

尤其在實體資產逐步轉為代幣的過渡期間，必須避免重複發行，確保代幣數量與實際證券數量一致，並維持鏈上、鏈下帳簿同步。

國內推動方面，主管機關於二○二四年五月邀集金融機構成立工作小組，完成國內債券、外國債券及基金三項概念驗證；二○二五年九月再由周邊單位共同成立平台專案小組，推進業務、系統及法制規畫。

陳德鄉表示，平台採聯盟鏈模式，保留未來介接公鏈的彈性，初期以機構間交易為主，民眾直接參與則是長期目標。錢包私鑰保管、風險控管及商品全生命周期作業，都是建置重點。

依集保規畫，今年第四季底提供黃金現貨擬真環境，明年第一季底推進國內債券擬真系統，逐步驗證款券代幣原子交割，也就是款項與證券同步完成交割，為市場落地奠定基礎。

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