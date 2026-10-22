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周正山：兼顧效率、創新、安全

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

金管會創新處長周正山表示，台灣金融市場將以金融穩定及消費者保護為前提，推動傳統金融、數位金融區塊鏈金融「三軌金融」加速融合，打造兼具效率、創新與安全的金融生態系。周正山指出，傳統金融是台灣金融根基，數位金融藉人工智慧、大數據、雲端運算及行動支付，重新定義金融服務；區塊鏈金融為金融創新開啟新發展空間，三者應由並行走向交叉融合。

虛擬資產監理方面，金管會採循序漸進，「從自律延伸到他律」，從洗錢防制納管、推動業者公會及自律規範，進展至洗防登記制與專法監理，研擬服務商管理及穩定幣發行等配套規範。金融機構虛擬資產保管試辦成果與經驗，將作為後續制度調整參考。

現實世界資產代幣化（ＲＷＡ）則先以債券、黃金為推動標的，從法規調適、代幣平台建置及國際連結三方面推進。周正山表示，金管會透過委外研究及產官學討論，釐清資產代幣化涉及的法律議題，並支持周邊單位規畫平台、掌握國際發展趨勢。

周正山提到，去年就成立ＲＷＡ代幣平台專案小組，積極鼓勵平台加入相關國際組織，獲得技術訓練，助台灣業者走向國際。金管會鼓勵傳統業者跟虛擬業者建立常態性溝通機制，有助提高彼此對專業技術的風險控管，推動雙方協作。

金管會已開放銀行申請存款代幣業務試辦，其法律性質仍屬銀行存款，原則上依現行規範辦理。未來將視市場需求拓展應用場景，並透過金融業與虛擬資產服務商的常態交流、協作機制及三軌金融工作坊，促進跨業合作。

區塊鏈 金管會 數位金融

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