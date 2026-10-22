現實商品代幣化 從債券、黃金起步

本報主辦的「虛擬資產、ＲＷＡ與金融生態系未來論壇」，在綜合討論時，聚焦法規與市場需求，如何將數位資產發展更往前一步？及哪些商品能走入一般民眾生活？與談人分別從政策、平台及商品應用提出看法。

金管會創新處長周正山表示，面對新技術，應先評估市場價值，透過業者合作建立生態系，逐步完善規範。陳德鄉認為，有價證券代幣化後本質不變，法規與設施可逐步解決，但商品能否成功，仍須看投資人需求。凱基金控資深副總許維銘提出三建議，首先，數位資產布局是「組合拳」，須結合銀行、證券、投信及直接投資，透過試辦探索市場；其次，加強教育與防詐，讓民眾理解數位資產及其底層資產；第三，新台幣穩定幣須找到實際使用場景，並面向全球投資人。

政大數位金融創新實驗室執行長謝明華指出，台灣在數位資產技術上具領先優勢，ＵＳＤＴ（泰達幣，與美元掛勾的穩定幣）早期發展、Circle的數位資產保管技術團隊，都與台灣有淵源。

針對大眾參與，聯合報總編輯王茂臻詢問，黃金、債券之外，還有哪些發展方向？周正山表示，可探索小額投資需求，並從資產上鏈延伸至金融業務上鏈。周正山表示，現實世界資產代幣化（ＲＷＡ）初期先選擇債券、黃金兩項相對安全的資產，未來透過ＲＷＡ代幣平台專案小組討論，尋找能發揮碎片化特性、降低門檻，讓小額投資人有感的商品。長期目標則不僅是資產上鏈，更包括金融業務上鏈，甚至放貸市場也可探索應用之可行性。陳德鄉指出，黃金已有現貨交易基礎，代幣化有助降低門檻。

許維銘與謝明華均看好探索ＥＴＦ（指數型股票基金）代幣化；謝明華認為，新台幣計價商品可創造新台幣穩定幣的使用場景。

王茂臻總結，主管機關須有效監管，業界也需發展空間，金融創新成果應回到民眾，提供更便利、安全的交易，落實普惠金融。