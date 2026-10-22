勞部組合拳 推動企業加薪

推動企業為勞工加薪，勞動部將打出組合拳。勞動部長洪申翰昨（21）日表示，政策包含最低工資調整、薪資透明化、推動中小微升級條例等。勞動部表示，未來薪資揭露規定至少提高至5萬元，即徵才月薪低於5萬元不能寫「薪資面議」。

根據就服法，企業違反薪資揭示規定，將可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

立法院社福衛環委員會昨日舉行「就服法」薪資透明化制度公聽會。洪申翰說，勞工整體薪資水準提升，只靠提升最低工資是不夠的，需要多箭並行、多元薪資工具，形成加薪政策組合，來更積極推動。

洪申翰表示，接下來希望修法，擴大勞工招募時薪資揭露的透明化，將有助勞工取得更對等的薪資、勞動條件資訊，提高自身議價能力，進而找到條件更好的工作。另外，今年1月已上路「本勞加薪換移工名額」方案，實施成果也不錯。

洪申翰指出，行政院正推動「中小微轉型升級條例」，此方案下，將跨部會推動，只要企業幫員工加薪，就擴大給予員工技能培訓補助，並提高減稅額度、擴大信保額度，一整套整合效益方案，透過加薪政策組合、互補概念，促使企業願意為員工加薪。

至於薪資揭露，勞動部指出，將以「薪資揭露門檻至少5萬元」為目標。勞動部次長李健鴻說，現行勞動力發展署的指導原則，有三種薪資揭露方式，其中一種方式就是區間範圍不超過5,000元；另外採取定額或「一定金額以上」。是否採最低工資1.75倍等方案，仍在討論中。

因為涉及到修法，洪申翰表示，希望今年底就能提出勞動部預告版本，將修正就業服務法，提高薪資揭露門檻。勞動部會利用加薪政策組合的思考跟框架來加速推動。