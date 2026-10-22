聽新聞
0:00 / 0:00

勞部組合拳 推動企業加薪

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

推動企業為勞工加薪勞動部將打出組合拳。勞動部長洪申翰昨（21）日表示，政策包含最低工資調整、薪資透明化、推動中小微升級條例等。勞動部表示，未來薪資揭露規定至少提高至5萬元，即徵才月薪低於5萬元不能寫「薪資面議」。

根據就服法，企業違反薪資揭示規定，將可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

立法院社福衛環委員會昨日舉行「就服法」薪資透明化制度公聽會。洪申翰說，勞工整體薪資水準提升，只靠提升最低工資是不夠的，需要多箭並行、多元薪資工具，形成加薪政策組合，來更積極推動。

洪申翰表示，接下來希望修法，擴大勞工招募時薪資揭露的透明化，將有助勞工取得更對等的薪資、勞動條件資訊，提高自身議價能力，進而找到條件更好的工作。另外，今年1月已上路「本勞加薪換移工名額」方案，實施成果也不錯。

洪申翰指出，行政院正推動「中小微轉型升級條例」，此方案下，將跨部會推動，只要企業幫員工加薪，就擴大給予員工技能培訓補助，並提高減稅額度、擴大信保額度，一整套整合效益方案，透過加薪政策組合、互補概念，促使企業願意為員工加薪。

至於薪資揭露，勞動部指出，將以「薪資揭露門檻至少5萬元」為目標。勞動部次長李健鴻說，現行勞動力發展署的指導原則，有三種薪資揭露方式，其中一種方式就是區間範圍不超過5,000元；另外採取定額或「一定金額以上」。是否採最低工資1.75倍等方案，仍在討論中。

因為涉及到修法，洪申翰表示，希望今年底就能提出勞動部預告版本，將修正就業服務法，提高薪資揭露門檻。勞動部會利用加薪政策組合的思考跟框架來加速推動。

加薪 勞動部 最低工資

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薪資透明化年底推勞動部版本 洪申翰：用加薪政策組合推動

薪資揭露門檻調高到5萬元年底預告修法…洪申翰：推政策組合 助多數勞工加薪

洪申翰：政策組合助勞工加薪 薪資透明化年底前提部版

職缺薪資揭露門檻調整 學者建議依實際薪資統計設機制

相關新聞

削弱競爭疑慮 公平會否決Grab併foodpanda

公平交易委員會委員會議昨天否決Grab收購foodpanda結合案，公平會認為，雖然Grab與foodpanda未在台灣市場直接競爭，但結合之後Grab將取代foodpanda成為Uber Eats主要競爭對手。而Grab與Uber股權連結等疑慮，兩者缺乏積極競爭誘因，且Grab所提承諾措施不足以消除限制競爭疑慮，認定結合案限制競爭不利益大於整體經濟利益，禁止結合。

Grab併foodpanda 沒過關

公平會昨（21）日決議禁止東南亞外送巨頭Grab收購foodpanda台灣，提出四大理由，認為結合將降低競爭誘因，且恐將缺乏抗衡力量。Grab昨日對公平會決定表達失望，foodpanda至截稿前未回應。這是foodpanda出嫁第二度失利。

學者：業者面臨雙重壓力

勞動部擬調高「薪資面議」門檻，不過學者認為，最低工資調漲、加上薪資揭露門檻調升，恐造成中小企業薪資成本上揚與徵才「雙重壓力」，建議實施時間應該錯開。

勞部組合拳 推動企業加薪

推動企業為勞工加薪，勞動部將打出組合拳。勞動部長洪申翰昨（21）日表示，政策包含最低工資調整、薪資透明化、推動中小微升級條例等。勞動部表示，未來薪資揭露規定至少提高至5萬元，即徵才月薪低於5萬元不能寫「薪資面議」。

Grab併foodpanda案遭否決 學者籲正視股權關係、加強市場監管

政治大學法學院兼任副教授、公平會前委員魏杏芳表示，可以理解公平會否決Grab併購foodpanda案，但公平會不能因此就認為問題解決，更應正視既有股權關係，並加強市場監管，這才是否決併購後更重要的工作。另一位公平會前委員說，這次決定未必是最終結果，因為Grab仍可提出行政救濟，審議結果也可能改變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。