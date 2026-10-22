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學者：業者面臨雙重壓力

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動部擬調高「薪資面議」門檻，不過學者認為，最低工資調漲、加上薪資揭露門檻調升，恐造成中小企業薪資成本上揚與徵才「雙重壓力」，建議實施時間應該錯開。

立法院社福衛環委員會昨（21）日舉行公聽會，聽取各界對於薪資透明化建議。勞動部擬將未來薪資揭露規定至少提高至5萬元，即徵才月薪低於5萬元不能寫「薪資面議」。

中正大學勞工關係學系副教授吳啟新指出，薪資透明化的核心效益，在於降低勞資雙方媒合成本。他擔憂，明年最低工資調漲加上薪資揭露門檻提高，中小企業將面臨雙重壓力，建議政府在政策實施時間點上應錯開，給予企業緩衝期。

針對修法對產業影響，勞資關係協進會研究員林昭禎分析，依據主計總處今年1至8月數據，經常性薪資中位數已達3.9萬元、平均薪資達4.9萬元。若門檻調高至5萬元，預估將影響整體勞動市場15%至25%的中階職缺，涵蓋七成五至九成初任人員薪資。他建議，經濟部應運用中小企業信保基金等資源，給企業實質協助。

壓力 勞動部 門檻

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