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Grab併foodpanda 沒過關

經濟日報／ 記者胡順惠彭慧明／台北報導

公平會昨（21）日決議禁止東南亞外送巨頭Grab收購foodpanda台灣，提出四大理由，認為結合將降低競爭誘因，且恐將缺乏抗衡力量。Grab昨日對公平會決定表達失望，foodpanda至截稿前未回應。這是foodpanda出嫁第二度失利。

Grab今年3月公告擬以6億美元收購德商Hero Delivery在台foodpanda外送業務，因股東結構中有Uber和陸資的滴滴出行，面臨爭議。

歷經半年多補件、審查，公平會昨日委員會議討論此案，五位委員有一位迴避，三位主張禁止結合，一位認為應附加負擔後不禁止。

公平會發言人辛志中指出，台灣外送市場由foodpanda及Uber Eats兩大平台主導，Grab收購foodpanda後，將成Uber Eats主要競爭對手。然而，雙方股權連結及過往合作關係，可能削弱競爭誘因與能力，可歸納四大疑慮。

首先，雙方股權連結恐降低Uber Eats積極競爭誘因，由於Uber持有Grab股份，假設Uber Eats降價搶市，雖可能增加自身營收，但也可能減少Grab獲利，間接影響Uber投資利益，降低積極競爭誘因。

其次，儘管Grab採雙重股權架構，Uber表決權僅占3.9%，無法直接決定Grab競爭策略，但持股關係仍會改變雙方互動方式，降低Grab積極競爭誘因。

第三，雙方過往交易紀錄及長期互動，增加協調風險。2018年Grab接手Uber東南亞業務時，雙方曾在知悉或應當知悉交易違反競爭法情況下，仍以難以回復原狀方式完成交易。加上多年來熟悉彼此經營方式及市場策略，增加減少競爭、相互配合的風險。第四，台灣外送市場缺乏足夠抗衡力量。

公平會認為須降低Uber對Grab持股、甚至出清股份才能降低疑慮，Grab曾提出稀釋Uber持股、限制Uber人員兼任Grab董事，及限制競爭敏感資訊交流等承諾，但公平會認為仍無法確保有效執行，也不足化解限制競爭疑慮。

Grab昨日對公平會決定感到失望，強調在東南亞核心業務依然發展強勁，將持續投入資金與資源，推動既定成長藍圖。foodpanda曾於2024年擬出售給Uber，同樣遭公平會打槍，連同此次在內，兩次出售都失敗告終。

對於外界關注外送市場是否演變為Uber Eats「一家獨大」，公平會回應，審查主要基於市場現況、資料及事證，後續發展難以預測，審查過程盡量避免假設性情境。

Grab foodpanda Uber Eats 公平會

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