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雙部長領航淨零與氣候韌性 衛福部與環境部成立「醫療永續共創聯盟」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
衛生福利部與環境部21日於台北生技園區多功能廳共同舉辦「醫療永續共創聯盟誓師大會暨媒體發表會」。圖／環境部提供
衛生福利部與環境部21日於台北生技園區多功能廳共同舉辦「醫療永續共創聯盟誓師大會暨媒體發表會」。圖／環境部提供

為因應氣候變遷與極端氣候對公共衛生及醫療體系的雙重挑戰，衛生福利部與環境部21日於台北生技園區多功能廳共同舉辦「醫療永續共創聯盟誓師大會暨媒體發表會」，由衛福部部長石崇良與環境部部長彭啓明共同號召下，全國醫療機構、各縣市衛生局及醫院相關公協會代表響應加入聯盟，宣示台灣醫療體系推動綠色轉型與永續發展之共同決心，攜手邁向淨零與永續健康台灣願景。

彭啓明指出，全球醫療部門溫室氣體排放量約占全球 4.4%，醫療體系不僅是守護生命的第一線，更應成為淨零轉型的推動力；針對 40°C 高溫調適，環境部已完成 115 年極端高溫兵棋推演，號召 35 個參演單位，以「台北、新北、桃園連續 3 天達 40°C」為極端情境，建立跨部會 40°C 高溫調適機制；在跨部會治理架構下，兩部會已推動 2 次「國家氣候變遷對策委員會」與「健康台灣推動委員會」兩委員會聯席會議，以及 4 次雙次長專家諮詢會議，雙方聚焦空污與健康科學研究、環境健康風險溝通、極端溫度與健康調適、綠色醫療與減碳轉型等四大具體合作方向。

環境部表示，近年攜手醫療體系推動綠色轉型已展現三大具體成果包括：一、完成碳盤查與低碳營運。為建立醫療體系碳管理基礎，環境部於 114 年將醫學中心納入擴大盤查對象，全國已有 26 家醫學中心完成溫室氣體盤查資料登錄。同時，完成 33 家醫療院所的深度節能輔導，並於 114 年補助 6 家醫療院所空調冷卻設備汰換，今年擴大將高溫熱風險公共場域與長照社福機構納入冷卻示範計畫，強化醫療及照護空間韌性，並落實節能降溫與低碳運行。

二、協助醫療院所進行環境治理。在資源循環及源頭減量方面，生物醫療廢棄物的再利用率持續提升至 28%、23 間醫學中心投入生物醫療廢棄物滅菌再利用、19 間醫學中心與 6 間再利用機構組成資源循環供應鏈；另外協助 4 間醫療機構取得室內空品自主管理標章、辦理綠色醫療人才培訓以及水資源、綠色化學與韌性之輔導訪視，120 間醫療院所綠色採購達新台幣 14.7 億元。

三、跨域結盟與人才培育。環境部於今年 7 月及 8 月，分別與高雄醫學大學、台北醫學大學簽署合作備忘錄（MOU），針對環境教育、環境議題與綠色醫療人才培育、溫室氣體盤查及減量、醫療廢棄物減量與資源循環、空污及氣候調適與健康研究等領域展開深度合作，結合科學實證，讓預防走在治療前面。

環境部強調，「醫療永續共創聯盟」的成立象徵政府跨部會協作與公私協力的新里程碑。未來環境部將持續提供最新的政策工具與技術輔導資源，與衛福部及全國醫界共同合作，讓台灣的醫療體系不僅擁有世界級的照護水準，更具備高度的氣候韌性與低碳競爭力，共同實踐永續健康台灣的願景。

衛福部 淨零 環境部

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