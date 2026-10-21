卓榮泰拍板永續政策綱領修正 增設循環經濟專案小組

行政院長卓榮泰於21日主持「行政院國家永續發展委員會第38次委員會議」時表示永續會除已完成我國第三部《國家自願檢視報告》（VNR），並於本次會議推動修訂「永續發展政策綱領」及「台灣永續發展目標與對應指標」，使其更貼近國際趨勢與國家整體需求。另鑒於全球資源短缺及供應鏈風險升高，永續會將增設「循環經濟推動專案小組」，將資源循環納入永續轉型工作，以提升我國永續發展動能。

卓榮泰致詞時指出，面對氣候變遷、國際局勢與地緣政治，以及能源轉型、全球供應鏈重整等議題，唯有讓永續發展持續走下去，才能真正達成國家韌性的目標；同時，也要提升產業競爭力、加強對人民的照顧，這些都是本次會議的重要核心課題。因此，有必要透過國家永續發展委員會此一國家層級的協調平臺，凝聚各部會以及來自各方意見領袖、專家學者的共同意見，加速落實國家的永續政策。

卓榮泰進一步說，面對氣候變遷帶來的種種挑戰，政府將持續推動淨零轉型，依據我國第三期國家自定貢獻（NDC 3.0），透過「台灣總體減碳行動計畫」，推動能源、製造、住商、運輸、農業及環境等六大部門減碳行動，並結合科技創新、金融支持、碳排有價、法規調適、綠領人才及社區驅動等「六大制度創新」，驅動產業升級、社會參與及生活型態轉型，逐步邁向2050淨零排放目標。

卓榮泰提到，永續發展需要政府持續提出更多明確、實際可行且可達成的目標，因此現階段須進一步確認各項目標與指標，確保其可衡量、可追蹤。本次會議也將推動修訂「永續發展政策綱領」及「臺灣永續發展目標與對應指標」，使其更貼近國際趨勢與國家整體需求。同時，永續會已完成我國第三部《國家自願檢視報告》（VNR），系統性呈現我國推動永續發展目標（SDGs）的進展與成果，並盤點後續精進方向。

隨後，卓榮泰聽取「永續會會務報告（含國家自願檢視報告）」後表示，感謝永續會委員們對於各項會務的積極參與，並支持政府政策推動，包括今（2026）年「永續發展政策綱領」與「臺灣永續發展目標及對應指標」的檢討、「國家自願檢視報告（VNR）」的發表，以及淨零轉型等重要工作，均仰賴委員長期提供專業意見與政策建議，共同推動國家永續發展。卓榮泰請副院長鄭麗君督導永續會「氣候變遷與淨零轉型專案小組」，並緊密對接總統府國家氣候變遷對策委員會各項決議。

卓榮泰指出，鑒於全球資源短缺以及供應鏈風險升高，且我國《資源循環推動法》已於今年6月公布施行，為強化整合跨部會政策及資源，統籌協調循環經濟相關政策，特別於永續會增設「循環經濟推動專案小組」，由鄭麗君督導、政委陳金德擔任召集人，並由環境部擔任幕僚單位，辦理專案小組相關業務。同時，為整合跨部會推動量能，明確政策方向及推動機制，卓院長請環境部就循環經濟推動事宜，提報永續會會議討論。

卓榮泰進一步說，我國每4年提出「國家自願檢視報告（VNR）」，定期檢視永續發展目標推動成果，展現我國永續治理成效及國際接軌進展，今年為我國第3次提出「國家自願檢視報告（VNR）」，請永續會秘書處參酌委員意見，完成報告修正，簽奉執行長核可後發布。此外，有關「第四期國家氣候變遷調適行動計畫（2027年至2030年）」，請環境部依據公聽會與各界建議，會同各領域主責部會完成修正，適時邀請永續會委員及相關部會參與研商，依期程報院核定，以強化氣候韌性與精進調適治理。

卓榮泰聽取「永續發展政策綱領修正草案」後表示，「永續發展政策綱領」是我國推動永續發展政策的上位指引原則，本次修正因應國際永續及淨零轉型趨勢及國內發展需要，以「台灣永續・世界共好」為願景，全面檢視18項核心目標及推動策略，針對修正方向原則同意。

卓榮泰指出，永續發展涵蓋經濟、社會及環境面向，請各部會依綱領強化政策協調與整合，將創新與包容成長、氣候韌性、公正轉型及政策一致性等理念，落實於政策、計畫及行動措施，並強化公私協力，共同推動。請秘書處參酌委員意見完成修正，簽奉執行長核定後公告，並函請各部會據以納入後續政策規劃、計畫研擬及具體行動措施。

最後，卓榮泰針對「台灣永續發展目標及對應指標修正情形」一案指出，除了原則同意此次修正，也要特別肯定各工作分組積極推動永續發展目標的用心與努力。請永續會秘書處依委員意見，會同各工作圈、工作分組及相關部會再行檢視修正，簽報執行長核定後公告。

卓榮泰強調，永續發展目標及對應指標應以務實反映政策成果為重，指標修正不以數量增減為目的，應兼顧國際接軌、政策扣合、成果導向及統計可行性，持續提升指標的代表性、可衡量性及資料品質。

卓榮泰表示，請永續會秘書處及各工作分組依管考作業原則，強化指標追蹤管考；對落後指標應檢視原因並提出改善對策，連續3年以上未達年度目標值者，應提報工作圈檢討精進，如涉及跨機關推動困難議題，並得提報永續會相關工作會議進行跨部會協調。