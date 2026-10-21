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從資通訊創新到醫療永續 資策會助攻淨零轉型、逾200機構響應跨域共創

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
「醫療永續共創聯盟」誓師大會由衛福部石崇良部長（右三）及環境部彭啓明部長（左三）共同領銜，集結全國醫療機構、地方衛生主管機關、醫療相關公協會及媒體代表等超過200個機構共同響應。資策會／提供
「醫療永續共創聯盟」誓師大會由衛福部石崇良部長（右三）及環境部彭啓明部長（左三）共同領銜，集結全國醫療機構、地方衛生主管機關、醫療相關公協會及媒體代表等超過200個機構共同響應。資策會／提供

面對氣候變遷與醫療照護需求持續增加，如何兼顧醫療品質與淨零轉型，已成為醫療體系重要課題。為加速台灣醫療永續發展，衛生福利部與環境部共同推動成立「醫療永續共創聯盟」，由財團法人資訊工業策進會（資策會）主辦，21日於台北生技園區舉辦成立大會，由衛福部部長石崇良及環境部部長彭啓明共同領銜，集結全國醫療機構、地方衛生主管機關、醫療相關公協會及媒體代表等超過200個機構共同響應。

活動同步發布「台灣醫療機構永續發展藍圖」，提出六大核心推動方向，結合政策引導、醫療實務與跨領域專業資源，共同推動醫療體系永續轉型。

醫療機構在維持病人安全與醫療品質的同時，也面臨能源使用、碳排管理及資源循環等永續挑戰，由於各級醫療機構的規模、專業人力與資源條件不同，如何建立符合實務需求的轉型策略，成為推動醫療淨零的重要關鍵。

資策會近年在衛福部指導下，持續投入醫療永續政策研析、醫療機構推動現況調查及專家交流，透過相關領域專家共同研擬發布「台灣醫療機構永續發展藍圖」，參酌國際醫療永續，並結合國內醫療實務需求，提出「永續治理與氣候韌性」、「碳管理」、「能源與設施管理」、「低碳醫療與永續照護」、「綠色供應鏈與資源循環」及「人才培育」六大方向，並規劃從基礎盤點、能力建置，深化推動至全面擴散的階段性推動架構，協助不同層級醫療機構依自身條件循序建立永續治理與減碳能力。

醫療永續不僅是醫院內部的節能減碳課題，更需要政策、醫療實務與跨領域專業共同投入。此次成立的「醫療永續共創聯盟」將作為跨院所、跨專業的合作平台，促進醫療機構分享推動經驗，並串聯能源管理、碳管理及數位科技等專業資源。

聯盟成立亦獲得醫療相關公協會的積極響應，與會代表肯定透過跨院合作凝聚醫療界力量的方向，期待讓不同層級醫院的需求與經驗獲得充分交流，共同擴大醫療永續的實踐效益。

透過永續發展藍圖與聯盟平台的相互結合，藍圖提供醫療機構中長期發展方向，聯盟則承接醫療現場的實務需求與推動經驗，作為後續政策精進及支持措施規劃的重要依據，讓政策目標與醫院實際推動條件相互呼應，逐步建立兼顧醫療品質、氣候韌性與環境永續的發展基礎。

資策會長期累積資服產業網絡與跨域整合經驗，連結醫療場域需求與科技產業創新能量，拓展數位科技在醫療減碳與永續管理的應用機會。

資策會林玉凡副執行長也指出：「醫療永續轉型不只是醫療機構的個別課題，更需要跨產業共同參與。資策會將持續發揮政策研究與產業鏈結優勢，從醫療現場的實務需求出發，串聯數位科技與淨零永續等專業資源，促進跨域合作與創新應用，期盼透過聯盟逐步拓展跨產業合作網絡，協力建構醫療永續生態系，攜手邁向健康台灣與2050淨零排放願景」。

為加速台灣醫療永續發展，衛生福利部與環境部共同推動成立「醫療永續共創聯盟」，圖為貴賓會後合影，第一排左起為：衛福部醫福會林名男副執行長、台灣醫院協會楊漢湶榮譽理事長、資策會林玉凡副執行長、衛福部醫事司劉越萍司長、衛福部林靜儀政務次長、衛福部石崇良部長、環境部彭啟明部長、環境部氣候變遷署蔡玲儀署長、環境部資源循環署許智倫副署長、台灣醫學中心協會陳建宗理事長、中華民國區域醫院協會吳鏘亮理事長及台灣社區醫院協會謝景祥常務理事。資策會／提供
為加速台灣醫療永續發展，衛生福利部與環境部共同推動成立「醫療永續共創聯盟」，圖為貴賓會後合影，第一排左起為：衛福部醫福會林名男副執行長、台灣醫院協會楊漢湶榮譽理事長、資策會林玉凡副執行長、衛福部醫事司劉越萍司長、衛福部林靜儀政務次長、衛福部石崇良部長、環境部彭啟明部長、環境部氣候變遷署蔡玲儀署長、環境部資源循環署許智倫副署長、台灣醫學中心協會陳建宗理事長、中華民國區域醫院協會吳鏘亮理事長及台灣社區醫院協會謝景祥常務理事。資策會／提供

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