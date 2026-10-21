從資通訊創新到醫療永續 資策會助攻淨零轉型、逾200機構響應跨域共創

面對氣候變遷與醫療照護需求持續增加，如何兼顧醫療品質與淨零轉型，已成為醫療體系重要課題。為加速台灣醫療永續發展，衛生福利部與環境部共同推動成立「醫療永續共創聯盟」，由財團法人資訊工業策進會（資策會）主辦，21日於台北生技園區舉辦成立大會，由衛福部部長石崇良及環境部部長彭啓明共同領銜，集結全國醫療機構、地方衛生主管機關、醫療相關公協會及媒體代表等超過200個機構共同響應。

活動同步發布「台灣醫療機構永續發展藍圖」，提出六大核心推動方向，結合政策引導、醫療實務與跨領域專業資源，共同推動醫療體系永續轉型。

醫療機構在維持病人安全與醫療品質的同時，也面臨能源使用、碳排管理及資源循環等永續挑戰，由於各級醫療機構的規模、專業人力與資源條件不同，如何建立符合實務需求的轉型策略，成為推動醫療淨零的重要關鍵。

資策會近年在衛福部指導下，持續投入醫療永續政策研析、醫療機構推動現況調查及專家交流，透過相關領域專家共同研擬發布「台灣醫療機構永續發展藍圖」，參酌國際醫療永續，並結合國內醫療實務需求，提出「永續治理與氣候韌性」、「碳管理」、「能源與設施管理」、「低碳醫療與永續照護」、「綠色供應鏈與資源循環」及「人才培育」六大方向，並規劃從基礎盤點、能力建置，深化推動至全面擴散的階段性推動架構，協助不同層級醫療機構依自身條件循序建立永續治理與減碳能力。

醫療永續不僅是醫院內部的節能減碳課題，更需要政策、醫療實務與跨領域專業共同投入。此次成立的「醫療永續共創聯盟」將作為跨院所、跨專業的合作平台，促進醫療機構分享推動經驗，並串聯能源管理、碳管理及數位科技等專業資源。

聯盟成立亦獲得醫療相關公協會的積極響應，與會代表肯定透過跨院合作凝聚醫療界力量的方向，期待讓不同層級醫院的需求與經驗獲得充分交流，共同擴大醫療永續的實踐效益。

透過永續發展藍圖與聯盟平台的相互結合，藍圖提供醫療機構中長期發展方向，聯盟則承接醫療現場的實務需求與推動經驗，作為後續政策精進及支持措施規劃的重要依據，讓政策目標與醫院實際推動條件相互呼應，逐步建立兼顧醫療品質、氣候韌性與環境永續的發展基礎。

資策會長期累積資服產業網絡與跨域整合經驗，連結醫療場域需求與科技產業創新能量，拓展數位科技在醫療減碳與永續管理的應用機會。

資策會林玉凡副執行長也指出：「醫療永續轉型不只是醫療機構的個別課題，更需要跨產業共同參與。資策會將持續發揮政策研究與產業鏈結優勢，從醫療現場的實務需求出發，串聯數位科技與淨零永續等專業資源，促進跨域合作與創新應用，期盼透過聯盟逐步拓展跨產業合作網絡，協力建構醫療永續生態系，攜手邁向健康台灣與2050淨零排放願景」。