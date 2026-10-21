中油砸44億美元投資阿拉斯加天然氣 主計長：財源尚未定案

中油財務危機升溫，又規劃投資最高44億美元參與美國阿拉斯加液化天然氣開發計畫，資金來源引發立委關切。主計總處主計長陳淑姿21日在立法院財政委員會表示，目前尚未討論相關投資案的預算編列，未來將視中油財務結構及投資計畫進一步評估。

經濟部日前證實，中油規劃每年採購600萬噸阿拉斯加液化天然氣，並參與專案開發，預估投資金額最高44億美元。另一方面，行政院提出追加預算，編列2,338.34億元增資中油，另編列1,014.31億元，補貼中油吸收油氣價格未足額調漲的成本，兩項合計逾3,352億元。

立委賴士葆質疑，中油此次增資及補貼金額龐大，是否與阿拉斯加投資案有關，且一次編列逾2,000億元，金額過於龐大，觀感不佳，為何不採分年辦理。

立委林德福詢問，台灣投資美國阿拉斯加天然氣開發計畫44億美元，主計總處是否已討論相關預算編列？他認為，政府應審慎評估投資必要性，甚至考慮暫緩編列相關預算，立委有責任替全民看緊荷包。

陳淑姿回應，受中東戰事影響，國際能源價格大幅上漲，考量中油整體財務狀況及資金需求，因此規劃增資與撥補提供協助，與阿拉斯加投資案無關；至於阿拉斯加投資案，目前尚未討論預算編列，未來仍須視中油財務結構及相關投資計畫而定。

林德福質疑，政府長期透過補貼抑制油電價格上漲，保障民生用電價格穩定可以理解，但人工智慧（AI）等科技產業獲利豐厚，應合理反映能源使用成本，AI產業有能力承擔較高電價。

賴士葆指出，台灣今年經濟成長率預估達11.05%，政府卻仍凍漲電價，用納稅人的錢補貼電價，「台積電需要你補貼嗎」，協助國營事業的龐大預算有必要檢討。陳淑姿回應，電價調整由電價費率審議會決定，主計總處無法直接介入，但相關決策會考量整體情勢。

吳秉叡則關切，中油、台電因配合政府政策吸收油電價格上漲成本，造成財務損失，政府部分採預算補貼、部分採增資依據為何，若是國營事業配合政府穩定物價政策而承擔的損失，理應由政府預算補貼；若屬於企業本身新增資本建設需求，則應透過增資辦理，兩者必須有清楚的區分。

陳淑姿指出，中油目前股本約1,301億元，若未獲增資，預估今年底累積虧損將達1,276億元，幾乎侵蝕全部股本，財務壓力相當嚴峻。若無法及時挹注資金，中油恐面臨資金調度困難，進而影響能源供應及油價平穩政策，盼立法院基於穩定民生物價及能源供應考量，支持追加預算。