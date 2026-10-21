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NCC委員被提名人張春炎：節目政治宣傳情況嚴重應改善

中央社／ 台北21日電

立法院交通、教育及文化委員會聯席會議今天續審行政院函送NCC委員提名名單，立委關注政治節目是否刻意吹捧候選人。NCC委員被提名人張春炎表示，「現在政治宣傳情況滿嚴重，各政黨性質的吹捧都有，應該要改善」，NCC作為監理機關，主要針對結構管制進行討論，歡迎各界在委員會成立後踴躍陳情。

國家通訊傳播委員會（NCC）目前處於無委員空窗期，行政院7月24日公布最新提名名單，提名7位委員，其中提名袁秀慧為委員並為主委，蕭蘋為委員並為副主委，王怡惠、游家牧、張春炎、張克豪、陳春木為委員。其中，袁秀慧、蕭蘋及王怡惠3人任期至119年7月31日止，餘4人任期至117年7月31日止。

立法院交通、教育及文化委員會聯席會議審查行政院函送NCC委員提名名單，19日排審袁秀慧、蕭蘋、王怡惠，今天排審游家牧、張春炎、張克豪、陳春木。

多名朝野立委關注生成式人工智慧（AI）與深偽造假議題，游家牧表示，NCC已發布廣電媒體製播新聞應用AI指引，若涉及AI生成內容應全程標示。他建議可引進國際標準，追溯新聞媒體使用素材的來源，進一步確認真偽，也可由NCC制訂評估標準，請相關單位開發偵測工具，協助媒體查證。此外，透過教育訓練，提升民眾對深偽影片及假訊息的抵抗力。

國民黨立委羅廷瑋詢問，現在政治節目、政論節目是否有刻意吹捧候選人。張春炎表示，以新聞傳播的角度來看，現在政治宣傳情況滿嚴重，應該要改善。他強調，「各政黨性質的吹捧都有」。

張春炎進一步說，NCC作為監理單位，只針對結構管制討論，內容部分則交由產官學界的外部專家進行。羅廷瑋追問是否應檢討，他回應，歡迎各界在委員會成立後踴躍陳情、表達意見。

民進黨立委林宜瑾則提問，NCC目前陷入空窗期所產生的衝擊。張春炎指出，據他所知，因為沒有委員會，已累積700多個案件無法審理，包含審照、民眾陳情等，在喪失有效監理的狀況下，新聞秩序、傳播環境權益全面受損。

張春炎也說，被提名人都有很好的職業，但仍願意基於知識分子的責任、負起義務，「我的所學讓我看到第四權的喪失，還有傳播權益嚴重受損的狀況，是不能夠再持續下去了」。

根據書面資料，游家牧為國立陽明交通大學電機工程學系暨研究所專任副教授，在人工智慧安全、深偽技術、資安及資料隱私等領域學有專精，曾任國家資通安全研究院專業顧問等。張春炎現任國立暨南國際大學東南亞學系教授，專長領域包括新聞傳播與東南亞傳播研究，曾兼任社團法人媒體改造學社理事長、通傳會廣播電視節目廣告諮詢會議諮詢委員。

張克豪現任威律法律事務所合署律師，專精民事、刑事訴訟、行政法及智慧財產權等領域，曾任多家民間企業獨立董事，橫跨法律實務與企業治理。陳春木現任通傳會技監，深耕通訊傳播技術及監理領域。

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