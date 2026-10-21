中油投資阿拉斯加天然氣財源？主計總處：視財務結構研議

中油規劃每年採購600萬噸阿拉斯加天然氣，並參與專案開發，財源受到關切。國民黨立委詢問此案預算編列是否已有規劃，主計總處主計長陳淑姿表示，此案還在協商中，後續會視中油財務結構進一步討論。

外媒日前報導，美國總統川普指台灣已同意在未來20年內採購阿拉斯加液化天然氣管線計畫30%天然氣。經濟部也證實，中油已與美方開發商協商取得重大進展，依目前規劃，將每年採購600萬噸液化天然氣，以及參與專案開發，預估投資金額最高44億美元，若計畫順利推進，最快2032年可挹注國內天然氣供應。

主計總處今天赴立法院財政委員會進行報告，國民黨立委林德福、賴士葆均關切中油投資阿拉斯加天然氣的財源，詢問行政院或經濟部是否已找主計總處討論。陳淑姿表示，目前尚未討論，因為此案仍在協商中。

林德福追問，後續傾向於年度預算編列，還是特別預算，陳淑姿則說，須視中油財務結構而定。

行政院提出中央政府總預算追加預算案，除編列經費補貼中油、台電吸收能源價格漲幅，也規劃增資中油2338億元。賴士葆詢問，中油增資是否為因應美國阿拉斯加投資案，陳淑姿明確回答「沒有」。

陳淑姿說明，中東戰事推升國際原油及天然氣價格，中油、台電配合政府穩定物價政策，吸收部分能源成本漲幅，導致財務負擔加重，因此政府規劃透過撥補及增資方式提供協助。

民進黨立委李坤城詢問，115年度中央政府總預算追加預算案追加編列6076億元歲出預算，如果年底未通過即失效，會有何衝擊；民進黨立委吳秉叡也關切政府補貼背後的考量及影響。

陳淑姿表示，追加預算包含對中油、台電的補貼，如果無法通過，中油虧損將達1276億元，然而中油資本額僅1301億元，意味虧損逾資本額9成，公司經營將陷入困境，銀行融資受阻，甚至影響原油供應，增添通膨壓力；希望基於穩定民生的考量，立法院可支持追加預算。