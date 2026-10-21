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薪資揭露門檻將提高 勞動部：持續研議調整機制依據

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部次長李健鴻出席「《就業服務法》第五條薪資透明化制度」公聽會。聯合報系資料照
勞動部次長李健鴻出席「《就業服務法》第五條薪資透明化制度」公聽會。聯合報系資料照

立法院社福衛環委員會21日舉行「《就業服務法》第五條薪資透明化制度」公聽會。勞動部次長李健鴻總結表示，現行4萬元薪資揭露門檻，學者專家都覺得有必要提高，但要用哪一個機制、邏輯做為提高的參考依據，大家有不同意見。勞動部會把這題當作最重要的題目，回去來好好研議。

李健鴻提到，許多專家學者建議，薪資揭露的項目，可能不能只有一個定額數字，或只是一個所謂的下限，必須要有更多薪資項目的揭露資訊，對勞工才有幫助。

有關「薪資揭露的區間、方式與範圍」，李健鴻說，現行勞動力發展署的指導原則，有三種揭露方式，其中一種方式就是區間範圍不超過5,000元；另外兩種方式，採取定額或「一定金額以上」。勞團代表認為「一定金額以上」會讓揭露的效果對尋職勞工來講大打折扣，對此勞動部會加以研議。

學者借鏡外國經驗，勞動部也都有詳細收集資料。李健鴻表示，包括美國加州新制，今年1月1日修正了之前的勞動法232條，也就是「加州薪資透明法」，加州於今年6月已正式上路；其修法的重點之一，就是把「什麼叫薪資範圍」做了比較概要式、概略性的定義，放在法條裡。

李健鴻坦言，據了解，美國12個州到目前為止，除了加州在今年修法對薪資範圍有界定外，其他11個州是沒有對薪資範圍有界定的。此外，歐盟各國的立法，還有歐盟的薪資透明指令，也沒有對薪資範圍有界定。原因是，若在法律把薪資範圍定義太過明確，將導致市場僵化程度太高。

勞動部 門檻 薪資

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