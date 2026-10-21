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全民買股熱 主計長坦承手中有股票 被立委笑說「買錯股了」

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計長陳淑姿上午赴立法院財政委員會率所屬單位主管列席業務報告，立委問有無持股，陳淑姿表示30年前有金融股，放到現在。記者蘇健忠／攝影
主計長陳淑姿上午赴立法院財政委員會率所屬單位主管列席業務報告，立委問有無持股，陳淑姿表示30年前有金融股，放到現在。記者蘇健忠／攝影

近年股市驚驚漲，全民買股氛圍熱絡，立委羅明才今日在立院財政委員會質詢行政院主計長陳淑姿是否持有股票？陳淑姿回答，30年前買股放在現在；立委追問是什麼股？陳回答「金融股」，此語一出，被羅明才評「現在潮流是AI股，買錯股了」。

立法院財政委員會今日邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、審計長陳瑞敏進行業務報告並備詢。立委羅明才針對投資股市、物價漲等問題提出質詢。

羅明才一開始就問陳淑姿「是否持有股票？」陳淑姿回答：「30年前買的股票放到現在」，羅追問什麼股？陳答：「銀行股」。羅明才隨後表示，他意在點出現代年輕人的困境，有AI生活爽歪歪，沒有AI生活真悲哀，「但妳買錯股了」，30年前金融股有些股價飆到1千多元，但很多現在只有3、40元。

羅明才提醒，法國近期暴動嚴重，就是因為民眾對生活物價反感，政府要多注意，不要小看物價飆漲問題。

隨後羅明才再考主計長對物價現況了解，詢問池上雞腿便當五年前與現在價格?陳淑姿表示60-70元，現在是130-140元，羅明才說他上周買是155元，如果是從70元漲到140元，等於漲了一倍、100%。

羅明才問陳淑姿，昨天行政院長卓榮泰在立院指要拚全年消費者物價指數（CPI）年增率維持在2％以下，陳淑姿答覆「原則是2%以下」， 羅明才嘲諷：「是民調（ㄊ 一 ㄠ ˊ 吧）

股票 立委 羅明才

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