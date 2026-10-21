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GDP 飆升勞動份額卻探底 美光代表喊話賴總統「分潤透明」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院社福衛環委員會21日舉行「《就業服務法》第五條薪資透明化制度」公聽會。適逢美光工會22日將罷工，美光工會秘書陳彥凱今喊話賴清德總統，政府應建立長期且穩定受保障的「分潤機制」，讓政策從「薪資透明」進階到「分潤透明」。

陳彥凱直言，工會不反對薪資透明化，但此舉對於解決勞資分配不均成效有限。他引述「民間智庫共力研究社」報告，台灣在AI浪潮下經濟重返高成長，但勞工卻未蒙其利。

陳彥凱指出，2024年台灣名目GDP成長9.1%，名目總薪資卻僅增加4.4%；勞動份額（GDP分配給勞工的比例）更從2023年的44.3%降至43.1%，預估至2026年第1季恐跌至35.1%的歷史新低。

陳彥凱以美光集團為例，揭露企業內部嚴重的分配不均：「基層IPP獎金僅2.6個月，執行長年度績效獎勵卻高達32.4個月。」連擁有上千人的美光工會都必須透過罷工才能爭取合理分潤，遑論沒有工會保障的勞工。

陳彥凱向賴總統喊話，「AI紅利全民共享」不應淪為一次性的發現金，政府應建立長期且穩定受保障的「分潤機制」，讓政策從「薪資透明」進階到「分潤透明」。此外，政府不應只關注低薪勞工，也應積極回應美光、中華電信等工會的加薪訴求，才能治標治本解決台灣社會的分配危機。

相對於科技業爭取分潤，傳統產業則面臨嚴峻的低薪停滯困境。全國產業總工會常務理事王祥兆強烈建議，《就業服務法》第5條的薪資透明化門檻，應以定型、固定的「基本工資倍率」來調整，建議至少拉高至基本工資的1.75倍至2倍。

王祥兆以自身任職逾30年的大同公司為例，點出傳產基層的悲歌：「看著AI產業鏈大發利市，我們許多做了三、四十年的老員工，幾十年來沒有結構性調薪，至今依然只能領基本工資，在台北市一個月領三萬多，怎麼活得下去？」

王祥兆更進一步揭露企業規避法規的黑箱手段。他指出，許多企業雖設有簽約金、久任津貼或證照津貼，依法應列入「平均工資」計算（將影響加班費與退休金），但資方卻刻意將這些項目隱藏、包裝成三至四個月發放一次的「季獎金」，藉此規避計入平均工資。

「這種手法連勞檢都查不到。」王祥兆無奈表示，當勞檢員要求查核時，資方僅會聲稱所有金額都在「獎金」這一包裡面，對於細項交代不清，導致基層勞工永遠「看得到、吃不到」。他呼籲政府與社會大眾，在關注薪資透明化之餘，更應嚴查這類變相低薪與規避法規的企業手段。

美光 GDP 賴總統

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