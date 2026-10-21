談薪資透明化 專家籲：成本考量外食費、房租 予企業信保資源

立法院社福衛環委員會21日舉行「《就業服務法》第五條薪資透明化制度」公聽會。YES123求職網發言人楊宗斌建議，調整機制應考量CPI，將外食費、房租納入評估。勞資關係協進會研究員林昭禎，建議經濟部運用中小企業信保基金等資源，給予配合修法的企業實質協助。

楊宗斌指出，薪資揭露新制上路近八年，初期確實對剛畢業的新鮮人帶來助益。然而，隨著明年基本工資將調升至30,900元，與現行4萬元的揭露門檻已非常接近，導致廣大薪資落在4萬至5萬元的「職場老鳥」成為最大受災戶。

楊宗斌表示，許多資深上班族期望跳槽爭取更高待遇，但在求職時卻常遇到企業標示「薪資面議」。求職者原本期望能談到4.8萬元，歷經層層面試後，資方最終卻只開出4.3萬元或4.4萬元，這類「無效面試」不僅浪費勞資雙方時間，也無助於提高就業媒合率。

對此，楊宗斌支持將門檻調高至5萬元，並建議未來的調整機制不應完全被「基本工資倍數」綁死，而應綜合考量總體經濟環境，特別是實際影響上班族的「消費者物價指數（CPI）」，將外食費、雙北高昂的租金波動等生活成本納入評估標準。

針對修法對產業的影響，林昭禎分析，依據主計總處今年1至8月數據，經常性薪資中位數已達3.9萬元、平均薪資達4.9萬元。若門檻調高至5萬元，預估將影響整體勞動市場15%至25%的中階職缺，涵蓋七成五至九成的初任人員薪資。

林昭禎指出，揭露門檻調高將帶來兩大效應：第一是「外部比價效應」，同業間招募薪資透明化後，勢必帶動企業加薪搶才；第二是「內部結構重整效應」，因中階主管、資深業務或熟練技術員的薪資被迫揭露，將打破新舊員工間的薪資天花板，迫使企業必須重新檢視內部薪酬制度。

林昭禎說，數據顯示，包含製造業、批發零售與支援服務業等內需傳產受到的衝擊最大，而資通訊與金融業則影響較小。

雖然調高門檻有助於薪資透明，但目前實務上常發生企業刻意標示「3萬至4.9萬」這類極寬廣的薪資區間，藉此規避法規。對此，楊宗斌呼籲，法規應明確限制薪資區間的級距，並針對惡意規避的企業訂定罰則；同時，建議規範企業依據「年資」與「職級」進行更細緻的薪資揭露。

林昭禎則建議，為兼顧法律尊嚴與產業彈性，不一定要在《就服法》母法中明訂死板的薪資區間，但應授權勞動部在施行細則或子法中訂定規範。

林昭禎舉例，有別於現行「不超過5,000元」的行政指導，也可考慮採取「起薪的15%至20%」作為最大區間（如：起薪3.5萬，區間可標示為3.5萬至4.2萬），讓企業保有依據職務能力給薪的彈性。

為降低企業觸法風險，林昭禎期盼勞動部加強線上宣導，並透過「職務再設計」協助企業提升資深員工效能，創造加薪空間；同時建議經濟部運用中小企業信保基金等資源，給予配合修法的企業實質協助，創造勞資雙贏的就業環境。